Thắng cảnh Cổng Tò Vò đặc khu Lý Sơn được xếp hạng Di tích Quốc gia

Du khách tạo dáng trước thắng cảnh Cổng Tò Vò (đặc khu Lý Sơn). Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Theo quyết định ký ngày 9-9-2025, khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Thắng cảnh cổng Tò Vò được hình thành từ hoạt động phun trào dung nham của núi lửa Giếng Tiền (Lý Sơn), tạo ra tầng bazan dày ở vị trí Cổng Tò Vò. Trải qua thời gian, tầng đá bazan cổng Tò Vò bị phá vỡ và chịu ảnh hưởng mài mòn của sóng biển liên quan quá trình biển tiến đã phá vỡ vào lớp đá ở giữa có độ gắn kết yếu hơn so với lớp đá ở trên, tạo thành mức hõm, lỗ rỗng giống cổng đá có hình dạng tổ Tò Vò.

Chính vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo, riêng biệt, duy nhất và độ nhận diện cao nên thắng cảnh Cổng Tò Vò là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi và Việt Nam.

Nằm trong không gian văn hóa biển, cùng các giá trị di sản văn hóa vật thể (núi lửa Giếng Tiền, Chùa Đục, Hang Câu, núi Thới Lới, giếng Xó La, đình làng An Hải, Âm Linh Tự, nhà trưng bày bộ xương Cá Ông, nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, vùng đảo Bé...), các giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn liền dấu tích, sự tiếp biến văn hóa của ba lớp cư dân Sa Huỳnh - Champa - Đại Việt, lịch sử bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, tri thức dân gian về nghề thủ công truyền thống (nghề trồng hành tỏi, nghề đan lưới), tri thức dân gian về ẩm thực, nghệ thuật trình diễn dân gian ca cổ, di sản tư liệu Hán Nôm…

Đồng thời, vùng biển Lý Sơn nói chung và khu vực thắng cảnh Cổng Tò Vò nói riêng là môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các loài cỏ biển, rạn san hô tạo nên nguồn lợi hải sản phong phú, mang lại sinh kế và nguồn thu nhập chính cho đại bộ phận dân cư sống trên đảo.

Thắng cảnh Cổng Tò Vò hội tụ đầy đủ các giá trị lịch sử văn hóa, khoa học thẩm mỹ, giá trị dịch vụ - du lịch, giá trị kinh tế. Vì vậy, đây là cơ sở vật chất quan trọng, động lực phát triển kinh tế, du lịch, văn hoá của tỉnh Quảng Ngãi và cả nước.

NGUYỄN TRANG