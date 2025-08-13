Thanh Hóa: Làm rõ vụ thầy giáo đến nhà tát học sinh

Chiều 13-8, Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc báo cáo cụ thể vụ việc thầy giáo tát học sinh để có hướng xử lý.

Hình ảnh thầy T. đến nhà, gọi học sinh ra và tát vào mặt. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 40 giây ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy đến nhà, gọi một cháu nhỏ ra sân rồi tát liên tiếp vào mặt.

Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra lúc 9 giờ 33 phút ngày 8-8 tại xã Tây Đô (tỉnh Thanh Hóa). Người đàn ông trong clip là thầy V.X.T., giáo viên tiếng Anh Trường THPT Vĩnh Lộc; cháu bé bị đánh là học sinh vừa hoàn thành lớp 7, chuẩn bị lên lớp 8.

Ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc, cho biết thầy T. có họ hàng với học sinh này và đã dạy kèm từ lớp 3. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do trong lúc chơi với bạn, học sinh nói “thầy T. dạy không hiểu”, khiến thầy T. bức xúc, đến nhà tát 3 cái trước mặt mẹ học sinh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

DUY CƯỜNG