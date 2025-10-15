Australia viện trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ tỉnh Bắc Ninh

Đây là lô hàng viện trợ thứ 2 của các tổ chức, đối tác quốc tế dành cho người dân vừa trải qua trận lũ lụt tại tỉnh Bắc Ninh (Việt Nam).

Đêm 14-10, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tiếp nhận lô hàng viện trợ khẩn cấp từ Chính phủ Australia dành cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở tỉnh Bắc Ninh.

Lô hàng viện trợ từ Australia đã đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) tối qua, 14-10

Lô hàng do Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đại diện trao tặng, gồm 320 bộ dụng cụ nhà bếp, 756 bộ dụng cụ vệ sinh, 756 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa và 300 bộ chăn.

Tại buổi tiếp nhận, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam Renee Jean Deschamps đã trao tượng trưng số hàng viện trợ trên cho ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, cùng bà Thái Hải Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

Đại diện Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho biết toàn bộ lô hàng viện trợ sẽ được vận chuyển tới Bắc Ninh trong hôm nay, 15-10, để địa phương kịp thời cấp phát cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Trước đó, chiều 13-10, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cũng đã tiếp nhận lô hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ người dân tỉnh Bắc Ninh khắc phục hậu quả thiên tai.

