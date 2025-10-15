Hôm nay 15-10: Phía Bắc mưa nhiều, đề phòng ngập úng cục bộ

Theo cơ quan khí tượng, hôm nay 15-10, ở phía Bắc có mưa nhiều, trong khi Trung bộ mưa - nắng gián đoạn, còn Nam bộ đã giảm mưa (chỉ tập trung về chiều và tối).

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, đêm qua và rạng sáng nay, 15-10, nhiều khu vực ở Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa rào, dông kèm gió giật và sấm sét.

Lượng mưa đo tại một số trạm như Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) 123,2mm, Thống Nhất (tỉnh Thanh Hóa) 92,8mm, Xuân Minh (tỉnh Thanh Hóa) 79mm. Nguyên nhân mưa là do gió Đông kết hợp rãnh áp thấp hoạt động mạnh và do tác động địa hình ở vùng núi phía Bắc khiến không khí ẩm dồn tụ.

Ảnh radar thời tiết lúc 8 giờ ngày 15-10 với những khối mây ẩm lớn đang hoạt động ở miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định tại khu vực Đông Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, hôm nay tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 80mm. Ở Hà Nội, mưa rào rải rác với lượng 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm; từ đêm nay, mưa sẽ giảm dần.

Thời tiết xấu lúc 8 giờ ngày 15-10 tại tỉnh Ninh Bình

Ở vùng núi phía Bắc, mưa có thể kéo dài hơn, gây trơn trượt và nguy hiểm tại các tuyến đường đèo dốc.

Sạt lở trên đường từ xã Hòa An đi xã Thông Nông (tỉnh Cao Bằng), sáng 15-10. Ảnh: CTV

Tại Trung bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to cục bộ. Tại tỉnh Quảng Trị, thời tiết chuyển xấu từng đợt nhưng chưa xuất hiện mưa diện rộng.

Còn ở Nam bộ, theo Đài Khí tượng - thủy văn khu vực Nam bộ, thời tiết ngày 15-10 phổ biến có mây, mưa rào tập trung vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, gió nhẹ. Mưa giảm so với những ngày trước nhưng vẫn tiềm ẩn khả năng lốc, sét và gió giật mạnh. Tại TPHCM, mưa có thể xuất hiện rải rác vào chiều muộn, đêm trời dịu mát.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, hôm nay, khu vực ven biển Đông Bắc bộ như Quảng Ninh, Hải Phòng cần đề phòng nguy cơ ngập úng do mưa to.

PHÚC VĂN