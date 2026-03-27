Tỉnh Champasak - Lào trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch với phường Vũng Tàu

Ngày 27-3, đoàn cán bộ, giảng viên và học viên Cao cấp lý luận chính trị thuộc Tỉnh ủy Champasak - Lào đã có chương trình nghiên cứu thực tế tại phường Vũng Tàu (TPHCM) nhằm trao đổi kinh nghiệm về quản lý nhà nước và phát triển du lịch.

Chương trình do Học viện Chính trị khu vực II phối hợp tổ chức, nhằm tăng cường hợp tác, học tập kinh nghiệm giữa hai bên. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu y tiếp đoàn.

Hai bên đã dành nhiều thời gian để trao đổi kinh nghiệm trong thu hút khách du lịch bằng các giải pháp đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ để kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Buổi tiếp và làm việc của phường Vũng Tàu

Dịp này, lãnh đạo phường Vũng Tàu chia sẻ các mô hình khai thác hiệu quả lợi thế du lịch biển, kết hợp phát triển các hoạt động vui chơi giải trí, ẩm thực và dịch vụ về đêm nhằm tăng sức hấp dẫn cho điểm đến.

Bên cạnh đó, phường Vũng tàu cũng trao đổi kinh nghiệm về cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia phát triển các dự án du lịch; kinh nghiệm trong việc huy động sự tham gia của người dân và doanh nghiệp trong phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện...

Buổi tiếp và làm việc đã góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào nói chung, giữa phường Vũng Tàu và Tỉnh ủy Champasak nói riêng

Đoàn công tác cũng tìm hiểu về quá trình đổi mới, thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp; những kinh nghiệm trong việc khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế sau khi sáp nhập với TPHCM cũng được trao đổi cởi mở, mang lại nhiều bài học thực tiễn.

QUANG VŨ