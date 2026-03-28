Ươm mầm tài năng thể dục nghệ thuật từ phường, xã

Không còn là bộ môn chỉ xuất hiện tại trung tâm đào tạo chuyên nghiệp, thể dục nghệ thuật (TDNT) đã lan tỏa mạnh mẽ về các cơ sở phường, xã tại TPHCM. Những lớp học quy mô vừa và nhỏ không chỉ góp phần làm phong phú đời sống thể thao cộng đồng, mà còn mở ra cơ hội phát hiện sớm các mầm non năng khiếu cho thể thao TPHCM.

HLV hướng dẫn động tác cho học viên tại lớp năng khiếu TDNT Hoa Lư

Từ 19 giờ các ngày thứ Ba, Năm và Bảy hàng tuần, câu lạc bộ TDNT phường Vĩnh Hội trở nên nhộn nhịp. Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Ngọc Thảo, 18 học viên ở nhiều độ tuổi chăm chú bước vào buổi tập. Các em bắt đầu từ những bài tập làm quen, như ép dẻo, đi bằng mũi chân, giữ dáng tay thẳng; sau đó nâng dần mức độ với các động tác chạy nhảy, vượt chướng ngại vật, nhào lộn hay sử dụng dụng cụ.

HLV Nguyễn Ngọc Thảo chia sẻ: “Chúng tôi thường tuyển các bé từ khoảng 4-6 tuổi ở các trường mầm non. Ngoài ra, cũng có nhiều phụ huynh cho con theo học để rèn dáng, rèn sức khỏe. Giai đoạn đầu, các em sẽ tập độ dẻo cho cơ thể để tạo nền tảng cơ bản”.

Sự hào hứng thể hiện rõ trên gương mặt các học viên nhỏ sau mỗi buổi tập. Bé Đặng Thu Thảo (8 tuổi) vui vẻ nói: “Em tập được hơn 3 tháng rồi, dù mệt nhưng thích lắm. Em thích nhất là được tập theo nhạc, tập với bóng và được cô khen khi em giữ thăng bằng lâu”. Những lời nói ấy cho thấy niềm vui và sự say mê của trẻ khi được tiếp cận thể thao trong môi trường phù hợp.

Chị Phạm Thị Ngọc Huyền Nga (ngụ phường Xóm Chiếu), một phụ huynh có con theo học tại đây, cho biết, ban đầu chị chỉ mong con vận động nhiều hơn để khỏe mạnh. “Điều tôi yên tâm nhất là lớp tập gần nhà, chi phí phù hợp, môi trường an toàn. Sau vài tháng tập, tôi thấy con tự tin hơn, dáng đi đứng cũng thẳng và đẹp hơn rõ rệt. Con đam mê, tới giờ là tự nhắc mẹ đưa đi tập. Con còn được đi thi và có giải nên càng thích hơn”, chị Huyền Nga chia sẻ.

Không khí tập luyện sôi nổi tương tự cũng diễn ra tại lớp năng khiếu TDNT Hoa Lư (phường Sài Gòn). Lớp được tổ chức vào cuối tuần tại Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư, tạo thuận lợi cho phụ huynh đưa đón con em. Trong không gian tập luyện sáng sủa, các em làm quen với các động tác uốn dẻo, giữ thăng bằng và vận động theo nhạc, xen lẫn tiếng cười là sự tập trung nghiêm túc của những học viên nhỏ.

Bé Nghiêm Lê Mai Chi (7 tuổi) kể: “Mẹ cho con xem các clip TDNT trên mạng, con thích nên xin mẹ cho tập. Môn này khó nhất là ép dẻo, hơi đau nhưng con không khóc. Con thích nhất là xem các chị lớn biểu diễn với dải lụa và cố gắng sẽ tập được như thế”.

Theo HLV Hồ Lan Hương (Lớp năng khiếu TDNT Hoa Lư), TDNT là bộ môn kết hợp hài hòa giữa múa ba lê, nhào lộn, vũ đạo và kỹ thuật thân thể, cùng việc sử dụng các dụng cụ như dây, vòng, bóng, chùy hay dải lụa. “Khoảng 4 tuổi là “giai đoạn vàng” để trẻ làm quen với TDNT. Ở độ tuổi này, các em tiếp thu rất nhanh, cơ thể mềm dẻo tự nhiên, phù hợp để hình thành các kỹ năng vận động cơ bản”, HLV Hồ Lan Hương thông tin.

Khẳng định vai trò của thể thao cơ sở, bà Phùng Lê Thy - Phụ trách môn TDNT TPHCM, cho biết, từ phong trào tập luyện tại các cơ sở phường, ngành thể thao có thể tuyển chọn và định hướng đào tạo nâng cao cho những em bộc lộ tố chất nổi bật. “Từ những buổi tập đầu tiên còn vụng về, nhiều em nhỏ đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Chúng tôi hướng đến việc tuyển chọn vận động viên tiềm năng từ chính các lớp học ở cơ sở. Đó chính là minh chứng cho hiệu quả của việc đầu tư thể thao từ gốc, bắt đầu ngay tại cộng đồng”, bà Phùng Lê Thy chia sẻ.

NGUYỄN ANH