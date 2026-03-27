Nhiều phường xã tổng kết công tác bầu cử

Ngày 27-3, nhiều địa phương của TPHCM tiếp tục tổ chức tổng kết công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

* Xã Cần Giờ , báo cáo tổng kết của xã nêu rõ, công tác bầu cử tại địa phương được triển khai bài bản; công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng, liên tục; các khâu chuẩn bị được tiến hành chủ động, đúng quy định, không phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Cần Giờ trao khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm thực hiện công tác bầu cử. Ảnh: T.L.

Nhờ vậy, cử tri trên địa bàn xã tham gia bỏ phiếu tại 7 khu vực đạt tỷ lệ 99,79%. Kết quả, xã đã bầu đủ 21 đại biểu HĐND xã theo đúng cơ cấu, thành phần và số lượng được ấn định. Trong đó, đại biểu nữ chiếm 38%; đại biểu trẻ dưới 40 tuổi chiếm 24%; đại biểu tái cử chiếm 62%.

* Xã Long Hải, công tác tổ chức bầu cử được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Địa phương đã chủ động ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn.

﻿Xã Long Hải trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện công tác bầu cử﻿

Toàn xã thành lập 10 đơn vị bầu cử với 63 khu vực bỏ phiếu, tạo thuận lợi tối đa cho cử tri tham gia. Công tác hiệp thương được thực hiện dân chủ, minh bạch, giới thiệu 50 ứng cử viên để bầu 30 đại biểu HĐND xã, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức 50 hội nghị tiếp xúc cử tri; việc lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường.

* Phường Vũng Tàu là địa phương đã sự chuẩn bị chu đáo, cán bộ, đảng viên và nhân dân thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử trên các mặt an toàn, nghiêm túc, dân chủ, chặt chẽ, đúng tiến độ.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Toàn phường có 89.326 trên tổng số 89.389 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,93%. Đặc biệt, toàn bộ 46 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đều có tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền được chú trọng với việc xây dựng 7 bộ infographic, biên tập 3 video hướng dẫn quy trình bầu cử; đăng tải hơn 250 tin, bài, hình ảnh trên các nền tảng số, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống.

* Tại xã Châu Pha, báo cáo tổng kết cho thấy: Cử tri toàn xã bầu đủ 21 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm cơ cấu, thành phần, chất lượng; không phát sinh khiếu nại, tố cáo. Công tác bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm an ninh trật tự, công khai, minh bạch.

Lãnh đạo xã Châu Pha khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác bầu cử

MẠNH THẮNG - TRÚC GIANG - QUANG VŨ - CẨM NƯƠNG