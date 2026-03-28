Xã Long Hải: Rà soát, xác minh 119 tàu cá mất kết nối giám sát hành trình

UBND xã Long Hải (TPHCM) đang triển khai đợt cao điểm rà soát, xác minh và xử lý các tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trong giai đoạn từ ngày 1-1-2024 đến 31-12-2025.

Hệ thống kết nối thiết bị VMS trên tàu cá

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung xử lý 119 tàu cá trên địa bàn bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trong thời gian nêu trên.

Theo đó, Phòng Kinh tế xã phối hợp với Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã thành lập 2 tổ công tác, trực tiếp mời chủ các tàu cá đến làm việc tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh.

Nội dung làm việc tập trung xác minh cụ thể từng trường hợp, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc mất kết nối thiết bị giám sát hành trình khi tàu hoạt động trên biển. Các chủ tàu được yêu cầu cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh việc duy trì liên lạc và quản lý hành trình trong thời gian bị gián đoạn, như dữ liệu từ thiết bị định vị khác, thông tin liên lạc đã gửi về cơ quan chức năng hoặc báo cáo khi tàu cập cảng.

Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng xem xét, quyết định việc xử phạt vi phạm hành chính hoặc không xử phạt đối với từng trường hợp cụ thể.

Tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn xã Long Hải

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, hai tổ công tác phải hoàn tất việc xác minh, làm việc với các chủ tàu và tham mưu xử lý dứt điểm 119 trường hợp, bao gồm cả việc ra quyết định xử phạt hoặc “khép hồ sơ”, chậm nhất vào ngày 6-4.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Kinh tế xã Long Hải đã phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với 229 tàu cá từng bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trong các năm 2024 và 2025. Qua xác minh, đã có 98 tàu cá bị xử phạt vi phạm hành chính, trong khi 131 tàu còn lại được “khép hồ sơ” do không đủ căn cứ xử lý.

THÀNH HUY