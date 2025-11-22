Xã hội

Quảng Ninh: Hỗ trợ Lâm Đồng 50 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Sáng 22-11, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức cuộc họp thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị giao tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo thông tin từ tỉnh Quảng Ninh, chủ trì cuộc họp, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh lưu ý, cùng với việc hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm, còn rất nhiều công việc cần phải thực hiện để khắc phục hậu quả mưa lũ. Do đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lâm Đồng để xác định nhu cầu cần hỗ trợ, đảm bảo việc hỗ trợ được triển khai thiết thực, hiệu quả.

2438961_wtm_48442cde9f355b905da499309717fee6.jpeg
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh họp triển khai các biện pháp hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng yêu cầu Sở Y tế Quảng Ninh chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để chi viện cho Lâm Đồng sau khi lũ rút. Cùng với nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh và các nguồn xã hội hóa, ngân sách tỉnh Quảng Ninh trước mắt hỗ trợ 50 tỷ đồng để tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng, nhà cửa cho người dân.

2438964_wtm_3f4b90b42fe8c192398ebae7546a3650.jpeg
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại cuộc họp

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị giao, tỉnh Quảng Ninh là địa phương trực tiếp hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả do mưa lũ.

