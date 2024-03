Thí điểm tiếp nhận, xử lý thông tin tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng

Theo Công an TP Đà Nẵng, thời gian qua, công tác tiếp nhận, xử lý tin báo về ANTT, cháy, nổ, tai nạn, sự cố qua đường dây nóng 113, 114 được các lực lượng CATP Đà Nẵng triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Các đơn vị đã kịp thời tiếp nhận, điều động lực lượng, phương tiện giải quyết triệt để các thông tin, vụ việc về tội phạm, vi phạm pháp luật, cháy, nổ, tai nạn, sự cố,… theo phản ánh của người dân.

Tuy nhiên, trước tình hình các vụ việc về ANTT, cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngày càng diễn biến phức tạp và việc sử dụng riêng biệt 2 Trung tâm 113, 114 vẫn có những khó khăn, tồn tại, hạn chế nhất định.

Qua đó, CATP Đà Nẵng đã chủ động đề xuất và được Bộ trưởng Bộ Công an đồng ý là đơn vị đầu tiên trong lực lượng CAND cả nước thí điểm chuyển nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy bằng số điện thoại 114 từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH về Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP thuộc Phòng Tham mưu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, việc thống nhất 1 đầu mối tiếp nhận, xử lý tin báo về cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP sẽ đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, kịp thời trong công tác chỉ huy, điều hành, điều động lực lượng, phương tiện tham gia giải quyết các vụ việc về ANTT, cháy, nổ, tai nạn, sự cố ở cả 03 cấp (cấp CATP, cấp Phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện và Công an phường, xã).

Ngoài ra, tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có tại Trung tâm thông tin chỉ huy CATP để khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế về tính năng ghi âm, chặn cuộc gọi, xác định vị trí cuộc gọi; sử dụng bản đồ số, hệ thống camera giám sát hỗ trợ tích cực cho lực lượng tham gia chữa cháy, CNCH.

Đây cũng là cơ sở, tiền đề để CATP Đà Nẵng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành triển khai Dự án Hiện đại hóa Trung tâm chỉ huy kết hợp hệ thống camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự giao thông và các phần mềm quản lý thông minh (tổng mức đầu tư dự án: gần 800 tỷ đồng; riêng giai đoạn 1 đã được HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư với kinh phí hơn 400 tỷ đồng).

"Đồng thời, xây dựng Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Đà Nẵng trở thành Trung tâm Thông tin chỉ huy hiện đại bậc nhất cả nước với các tính năng nổi bật: tự động phát hiện, ghi nhận, cảnh báo tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật; hỗ trợ tích cực, hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành trong bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông, chữa cháy, CNCH", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng được đầu tư hiện đại với hệ thống Tổng đài tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp 113 tích hợp đầu số 114, 3.555.911 với nhiều đường line, có thể tiếp nhận nhiều cuộc gọi đến cùng một lúc.

Hệ thống bộ đàm vô tuyến sử dụng sử tín hiệu kỹ thuật số với nhiều máy chủ, máy trạm, máy phát và gần 1.000 máy bộ đàm kết nối thông suốt trong mọi điều kiện thời tiết, phủ khắp tất cả các tuyến, địa bàn, khu vực trên địa bàn thành phố.

Hệ thống màn hình theo dõi 6.891 camera giám sát an ninh, giao thông, trật tự trên toàn thành phố, gồm: 22 camera do Bộ Công an đầu tư, 218 camera do UBND thành phố đầu tư, 1.802 camera do CATP đầu tư và 4.849 camera do các tổ chức, cá nhân tự lắp đặt được tích hợp, hiển thị, lưu trữ tại Trung tâm thông tin chỉ huy CATP, Công an các quận, huyện, phường, xã.

Bản đồ điện tử thể hiện tất cả các tuyến đường, khu vực trên địa bàn thành phố, sẵn sàng xác định lộ trình di chuyển của các đoàn công tác, đối tượng cần giám sát trên bản đồ.