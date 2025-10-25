Thi đua vì hạnh phúc của nhân dân

“Thành phố xác định, thi đua không chỉ là khẩu hiệu mà phải được thực hiện trong từng hành động hàng ngày, hướng tới hiệu quả thực chất góp phần phát triển TPHCM, lấy mức độ hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất và là hình mẫu của “Thi đua vì hạnh phúc người dân”. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng TPHCM, chia sẻ với phóng viên Báo SGGP nhân dịp Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức.

Khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước trong toàn xã hội

* PHÓNG VIÊN: Giai đoạn 2020-2025, TPHCM đối diện với nhiều thách thức, từ chống chọi với đại dịch Covid-19 đến sắp xếp lại bộ máy hành chính. Vậy đâu là những kết quả nổi bật mà phong trào thi đua yêu nước đã mang lại, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và phong trào chung của cả nước?

* Đồng chí NGUYỄN MẠNH CƯỜNG: Trong 5 năm qua, TPHCM đã đối diện với những thách thức chưa từng có, trong đó có đại dịch Covid-19. Nhờ có sự chung sức, đồng lòng của nhân dân cùng cả hệ thống chính trị, thành phố đã nỗ lực vượt qua và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ. Thành phố cũng hoàn thành hợp nhất bộ máy hành chính và đưa vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thi đua không nằm ở nghị quyết hay khẩu hiệu, mà trong từng hành động hàng ngày. Đó là sự tận tâm của cán bộ phục vụ dân, là ý thức giữ sạch con hẻm của người dân, là sáng kiến của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh... Với truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình, TPHCM sẽ không chỉ là đầu tàu kinh tế, mà còn là hình mẫu của “Thi đua vì hạnh phúc người dân” trong kỷ nguyên mới Phó Chủ tịch UBND TPHCM NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Trong giai đoạn đối diện với đại dịch Covid-19, các phong trào thi đua của thành phố đã thực sự lan tỏa, huy động được sự tham gia tích cực, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện sâu sắc sự chung sức, đồng lòng, tính nhân văn, nghĩa tình của người dân thành phố.

Giai đoạn hiện nay, các phong trào thi đua yêu nước ở thành phố tiếp tục khẳng định giá trị và phát huy hiệu quả, thực sự lan tỏa mạnh mẽ gắn với mục tiêu, đánh giá bằng hiệu quả phục vụ nhân dân. Tinh thần thi đua ấy đã thúc đẩy thành phố đạt được các thành tựu quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Từ đầu năm đến nay, thành phố thu ngân sách nhà nước đạt 737.000 tỷ đồng, chiếm 36,7% tổng thu ngân sách quốc gia.

Đặc biệt, thi đua đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, như xóa 100% nhà tạm vượt tiến độ; hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2021-2025; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 8.200USD, gấp 1,7 lần cả nước.

Cán bộ, công chức phường Bình Đông (TPHCM) thi đua lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

﻿phục vụ

Cùng với đó, TPHCM luôn chủ động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm thông qua việc phát động kịp thời các phong trào thi đua chuyên đề, như Phong trào thi đua sáng tạo chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025); Đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”; Đợt thi đua “Hành động trách nhiệm - Kết quả chất lượng” thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương; Đợt thi đua cao điểm “Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Từ quyết tâm của cả hệ thống chính trị, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của thành phố cùng niềm tự hào, ý chí, khát vọng vươn lên của mỗi người dân, trong dòng chảy thi đua yêu nước, các phong trào đã thúc đẩy TPHCM hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đưa vào khai thác nhiều công trình trọng điểm, như tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, và đẩy nhanh tiến độ Dự án đường Vành đai 3…

Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho hiệu quả từ phong trào thi đua yêu nước của thành phố, không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và cả nước, mà luôn hướng đến phục vụ nhân dân tốt nhất, kịp thời nhất.

Công chức phường Xuân Hòa (TPHCM) hướng dẫn người dân thực hiện các bước giao dịch hồ sơ trên cổng thông tin trực tuyến.

* Trong nhiệm kỳ mới, TPHCM được kỳ vọng phát triển thành “siêu đô thị của cả nước”, phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục đổi mới ra sao để phù hợp với yêu cầu mới, thưa đồng chí?

* Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I xác định: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TPHCM tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới” là phương châm hành động, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước trong toàn xã hội. Định hướng lớn nhất là tập trung vào hiệu quả thực chất, hướng đến lợi ích người dân và phát triển bền vững.

Thành phố sẽ phát động các phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi 30 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá chiến lược và 10 nhiệm vụ, giải pháp then chốt được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nội dung, phương thức thi đua sẽ được triển khai thực hiện với chủ đề, tiêu chí rõ ràng, gắn với thực tiễn cơ sở, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thành phố cũng gắn kết quả thi đua với việc thực hiện các chương trình đột phá phát triển hạ tầng đồng bộ, xây dựng đô thị thông minh và phát triển văn hóa - xã hội tiến bộ, gắn với đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, kết hợp với xếp hạng cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ công, hướng đến “nâng cao chất lượng sống cho người dân thành phố”.

Nơi người dân có cơ hội cống hiến, sáng tạo

* TPHCM luôn giữ vai trò là đầu tàu, lan tỏa nhiều phong trào thi đua trong cả nước. Giai đoạn mới, thành phố sẽ có những đột phá nào về cách làm để tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong này?

* TPHCM xem thi đua là phương pháp quản trị đổi mới sáng tạo. Qua đó, xác định ba đột phá chính để tạo sự lan tỏa và tính tiên phong:

Thứ nhất là thi đua gắn trách nhiệm người đứng đầu. Mỗi cơ quan, đơn vị phải cam kết một sáng kiến cụ thể trong năm, có thước đo định lượng và kết quả được tích hợp vào đánh giá công vụ, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

Thứ hai, thi đua từ cơ sở, lấy người dân làm chủ thể. Tăng cường các phong trào thi đua thực chất trong khu dân cư, khu công nghiệp, trường học… để mỗi khu phố, mỗi trường học hay khu công nghiệp trở thành hạt nhân thi đua, nơi người dân đều được tham gia, hiến kế và trực tiếp hưởng lợi từ phong trào, sáng kiến cải thiện chất lượng sống.

Thứ ba, thi đua gắn kết vùng và mở rộng hợp tác quốc tế. Thành phố tăng cường phối hợp với vùng Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long để mở rộng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về quản trị thông minh, đô thị xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững với đối tác quốc tế.

* Thành phố đặt mục tiêu vào tốp 100 thành phố đáng sống nhất thế giới đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn tiếp theo sẽ góp phần thực hiện hóa mục tiêu, tầm nhìn này như thế nào, thưa đồng chí?

* Thành phố xác định phong trào thi đua yêu nước giai đoạn tới sẽ là thi đua vì hạnh phúc người dân. Thành phố xác định “đáng sống” không chỉ là kinh tế phát triển, môi trường xanh - sạch và văn hóa ứng xử văn minh, mà còn là nơi người dân được tôn trọng, được phục vụ, có cơ hội cống hiến và sáng tạo. Một thành phố chỉ thật sự đáng sống khi mỗi người dân cảm thấy an toàn để sống, có việc làm để ổn định, có không gian để sáng tạo và có niềm tin để gắn bó.

Thành phố rà soát các chương trình, đề án đã triển khai cũng như hưởng ứng phong trào thi đua do Trung ương phát động; đồng thời xác định phải tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chính với các chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, TPHCM quyết tâm đạt chỉ tiêu “Thành phố không rác”, tăng cường phân loại rác tại nguồn ở 100% phường, xã và phát triển ít nhất 1 triệu m2 mảng xanh công cộng ở các công viên, ven kênh rạch để cải thiện không gian đô thị.

Duy trì và giữ vững thành quả không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; giảm thiểu tội phạm và tai nạn giao thông. Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước hướng đến giải quyết 4 vấn đề Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu TPHCM phải giải quyết triệt để, đó là: ùn tắc giao thông; ngập nước; ô nhiễm môi trường; và xây dựng TPHCM trở thành thành phố văn minh, thành phố không có ma túy. Hướng đến xây dựng TPHCM là nơi an toàn và lành mạnh để sinh sống, làm việc.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Song song với phát huy giá trị văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh - nghĩa tình, lan tỏa phong trào thi đua trong từng khu dân cư, tổ dân phố.

Tất cả những phong trào ấy đều hướng tới một mục tiêu chung là đưa TPHCM trở thành thành phố đáng sống - nơi con người được sống an toàn, phát triển bền vững, sáng tạo không giới hạn và hạnh phúc trong chính gia đình của mình.

Thành tựu của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 ở TPHCM  Phong trào thi đua phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh: + GRDP bình quân đầu người đạt 187,4 triệu đồng, cao hơn 1,64 mức bình quân chung cả nước (không tính dầu khí). + GRDP thành phố ước 2.568.000 tỷ đồng, chiếm 22,3% toàn quốc (không tính dầu khí). + Thu ngân sách nhà nước đạt 737.000 tỷ đồng, tương đương 33,4% tổng thu ngân sách quốc gia + Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 631.800 tỷ đồng, chiếm 17,1% tổng vốn đầu tư xã hội cả nước + Chủ động tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 14 dự án quân sự - quốc phòng  Phong trào thi đua sáng tạo chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025): + 61 chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu cấp thành phố thuộc 6 lĩnh vực. + Cấp cơ sở: có 2.013/2.203 chương trình, công trình, dự án thi đua hoàn thành.  Đề án tổ chức phong trào thi đua và các giải thưởng sáng tạo TPHCM: Công nhận và trao giải đối với 211 sáng kiến, giải pháp, qua 4 lần tổ chức. Nguồn: UBND TPHCM - Tổng hợp: THÁI PHƯƠNG

