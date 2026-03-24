Thị trường trái cây tại TPHCM: Hàng dồi dào, giá rẻ nhưng vắng người mua

Tại TPHCM, nhiều loại nông sản như dưa hấu, cam sành, xoài… có nguồn cung dồi dào nhưng sức tiêu thụ hạn chế dù giá đã giảm sâu.

Ghi nhận ở nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM như Phan Văn Trị (phường An Nhơn), Nơ Trang Long (phường Bình Lợi Trung), Phạm Văn Chiêu (phường An Hội Tây)..., nhiều loại trái cây được đổ thành đống, bán ngay trên lề đường với giá khá rẻ.

Trên vỉa hè đường Phan Văn Trị, chỉ một đoạn ngắn nhưng có đến 2 điểm bán xoài và dưa hấu khá lớn. Trong đó, xoài có giá từ 8.000 - 10.000 đồng/kg, dưa hấu 5.000 - 6.000 đồng/kg tùy loại, giá chỉ bằng một nửa so với trước Tết nguyên đán. Trên đường Nơ Trang Long, cam sành được bày bán với giá 5.000 - 7.000 đồng/kg, bán sỉ 50.000 đồng/túi 10kg.

Trên các nhóm chợ online, nhiều tài khoản đăng tin "giải cứu" cam sành miền Tây với giá 120.000 - 130.000 đồng/sọt (từ 17 - 20kg), giá tương đương 30% so với thời điểm giá tốt.

Cam sành chất đống trên đường Nơ Trang Long (phường Bình Lợi Trung), giá rất rẻ nhưng vắng người mua

Tại chợ An Nhơn (phường An Nhơn), chị Nguyễn Thị Hòa - một tiểu thương bán trái cây, cho biết lượng hàng những ngày gần đây khá dồi dào, giá một vài mặt hàng giảm mạnh. Cam và dưa hấu về nhiều, giá khá rẻ, có loại dưới 10.000 đồng/kg nhưng sức mua vẫn thấp.

Khảo sát tại các chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, Hóc Môn, giá cam loại 1 hiện chỉ 18.000 - 22.000 đồng/kg, trong khi có lúc có giá gần 50.000 đồng/kg. Thanh long cũng giảm mạnh từ 20.000 đồng/kg xuống còn 12.000 đồng/kg...

Người trồng dưa hấu ở tỉnh Tây Ninh bày bán trên lề đường Phan Văn Trị (phường An Nhơn) với giá chỉ từ 5.000 - 6.000 đồng/kg

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng giá nhiều loại trái cây đang giảm mạnh do chịu tác động từ cuộc xung đột ở Trung Đông khiến xuất khẩu gặp khó, giá xăng dầu tăng khiến chi phí logistics tăng, nhiều nơi ngại nhập hàng, dẫn đến ùn ứ. Ngoài ra, thị trường Trung Quốc - nơi tiêu thụ chính của một số loại trái cây Việt Nam đang dần siết chặt kiểm dịch và tiêu chuẩn chất lượng, khiến việc xuất khẩu gặp khó.

ĐỨC TRUNG