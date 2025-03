Thời điểm chín muồi để bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh

Để chủ trương lớn, quyết sách lớn thành công

Vấn đề cốt lõi của chủ trương lớn mang tính cách mạng sâu sắc trong việc tinh gọn bộ máy là làm sao để Nhà nước, hệ thống chính trị của ta do Đảng lãnh đạo vận hành theo hướng thích ứng với một nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập sâu rộng và hiệu quả dù nền kinh tế thị trường của ta có đặc điểm rất riêng nhưng như đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm đã nói: “Chúng ta không thể sống và làm khác biệt với thế giới xung quanh”.

Có thể nói, những vấn đề nêu trên là một trong những cơ sở lý luận thực tiễn để hình thành Nghị quyết 18 của Trung ương cùng chủ trương lớn tinh gọn bộ máy khẩn trương và quyết liệt hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì mục tiêu chiến lược đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa có thu nhập cao.

Để có thể hoàn thành cuộc cách mạng sâu sắc này, phải có một hệ thống giải pháp đồng bộ, toàn diện và khoa học. Không chỉ tập trung ở quyết tâm chính trị, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các giải pháp lớn: từ cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng tiên tiến, công nghệ số… đến công tác tư tưởng và chính sách, mà còn phải làm rõ những vấn đề phải nhận thức đúng, nhận thức sai phải tránh (từ kinh tế đến tư tưởng, tâm lý, tổ chức thực hiện…), làm cơ sở để tạo sự đồng thuận xã hội, nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của quá trình tinh gọn bộ máy hiện nay.

Một quyết sách lớn mang tính cách mạng sâu sắc như chủ trương tinh gọn bộ máy Nhà nước là sự nghiệp lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với những cơ hội và thách thức lớn, cần sự đồng thuận cao, chung tay, góp sức của toàn xã hội. Chúng ta đừng “tự ru ngủ” mình tự bằng lòng với những thành tựu đã đạt được. Phải luôn tự vấn: Với tiềm năng và nguồn lực với kinh nghiệm và sự từng trãi của Đảng và nhân dân ta, tại sao không tạo được những bước đột phá, xoay chuyển mạnh mẽ hơn nữa cục diện của đất nước, như khí thế chúng ta cảm nhận được sau đổi mới. Cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, triệt để hơn nữa với những chủ trương lớn đột phá quyết liệt như tinh gọn bộ máy Nhà nước hiện nay để đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới của dân tộc, thích ứng với yêu cầu hội nhập và xu thế phát triển tất yếu của thời đại.

- NGƯT-PGS-TS NGÔ MINH OANH, Trường Đại học Sư phạm TPHCM:

Xu thế tất yếu, hợp lòng dân

Sáp nhập cấp tỉnh và bỏ cấp huyện, đồng thời giảm tầng nấc quản lý, xóa bỏ những đơn vị, tổ chức trung gian không cần thiết nhằm giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, công tác tổ chức sáp nhập tỉnh, xóa cấp huyện cần nghiên cứu và xem xét kinh nghiệm lịch sử của dân tộc. Từ sau năm 1975, khi đất nước thống nhất, Nhà nước đã sắp xếp, điều chỉnh địa giới nhiều tỉnh, thành nhằm xây dựng bộ máy hành chính phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội khi đất nước thống nhất.

Để việc sáp nhập các tỉnh, thành, bỏ cấp huyện thành công thì cần phải quan tâm một số nội dung: các tỉnh sáp nhập với nhau phải đảm bảo gần nhau về địa lý và tương đồng về lịch sử, xã hội, văn hóa…; việc đặt tên cho tỉnh mới cần ưu tiên theo “tên đất, tên làng” đã in sâu vào trong ký ức của nhiều thế hệ, đảm bảo tính lịch sử, đồng thuận, tránh gắn ghép cơ học. Nhà nước cần lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân để tạo nên sự đồng thuận chung, là cơ sở để thúc đẩy chương trình sáp nhập tỉnh và xóa bỏ cấp huyện thành công.

- TS TRẦN HỮU HIỆP, chuyên gia kinh tế:

Cuộc cách mạng về tổ chức

Từ ngày 1-3-2025, ngành công an đã chính thức bỏ công an cấp huyện. Bộ Công an đã có chỉ đạo kịp thời để không gây khó khăn, tạo khoảng trống quản lý.

Bỏ cấp huyện là một bước đi táo bạo và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi cấp huyện không còn tồn tại, cấp xã sẽ là nơi trực tiếp quản lý và giải quyết các vấn đề hành chính của người dân. Điều này đặt ra yêu cầu phải tăng cường năng lực và quyền hạn cho cấp xã để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Đồng thời, nên chấm dứt tình trạng cấp trên giao “trăm công, ngàn việc” cho cấp xã một cách áp đặt, đẩy trách nhiệm xuống cấp dưới mà không đi kèm nguồn lực thực hiện. Ngoài việc tinh giản thủ tục, việc nâng cao năng lực của cấp xã cũng là yếu tố then chốt. Chúng ta cần một bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả với các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được xác định rõ ràng.