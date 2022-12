Thời tiết cả nước thuận lợi trong những ngày đầu năm 2023

Chiều nay 29-12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có thông tin về nhận định tình hình thời tiết cả nước dịp Tết Dương lịch 2023.

Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023 trùng vào dịp nghỉ cuối tuần nên sẽ được nghỉ bù một ngày. Theo đó, kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 31-12-2022 (thứ Bảy) đến hết 2-1-2023 (thứ Hai tuần sau).

Theo nhận định, tại miền Bắc, từ ngày 30-12, trời sẽ chuyển dần sang nắng ráo (sáng sớm có thể có sương mù) kéo dài đến Tết Dương lịch. Tuy nhiên, nền nhiệt độ vẫn rất thấp, nhiệt độ cao nhất chỉ đạt 20-23oC, còn mức thấp nhất chỉ 10-13oC, nhiều nơi sẽ xuống dưới 5oC (rét đậm rét hại).

Tương tự, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng ít khả năng có mưa, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14-17oC, cao nhất từ 19-22oC. Trời rét.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có mưa (tập trung về đêm và sáng), ngày mưa gián đoạn. Trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào (riêng Ninh Thuận, Bình Thuận ít mưa). Sáng sớm có nơi trời lạnh.

Trong khi đó tại TPHCM, Nam bộ và Tây Nguyên, thời tiết cũng đẹp và thuận lợi như miền Bắc. Hình thái chủ yếu là không có mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất ở Nam bộ khoảng 21-24oC (riêng Tây Nguyên có thể xuống 15-18oC). Nhiệt độ cao nhất là 30-33oC.