Thời tiết cả nước trong 7 ngày tới: Biển động nguy hiểm do gió mùa Đông Bắc mạnh tới cấp 6

Ngày 24-11, thông tin từ các chuyên gia khí tượng cho biết, vùng áp thấp hình thành trên rãnh thấp ở khu vực Tây Nam của Nam Biển Đông đang có dấu hiệu suy yếu hoặc khó phát triển thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, vẫn đang theo dõi diễn biến vùng áp thấp này.

Trong khi đó, ở phía Bắc, một bộ phận không khí lạnh tăng cường lệch Đông đang di chuyển xuống nước ta, gây mưa cục bộ ở Trung bộ và Nam bộ trong ngày 24-11.

Trọng điểm của đợt mưa sẽ là ngày 25 đến chiều 26-11 tại khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định (mức phổ biến là 150-250mm, vùng tâm mưa trên 400mm). Các khu vực nằm vành đai của vùng trọng điểm mưa lũ như Quảng Trị, Phú Yên và Khánh Hòa cũng có mưa 70-150mm đến trên 200mm; khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình và phía Đông của Tây Nguyên có mưa 30-50mm đến trên 70mm.

Dự báo từ đêm 24 đến ngày 25-11, khu vực Nam bộ, Ninh Thuận và Bình Thuận cũng có mưa rào 10-30mm đến trên 70mm (nhưng chỉ xuất hiện vào chiều tối và đêm).

Dự báo thời tiết hạn ngắn từ ngày 25-11 đến 1-12, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định như sau:

Tại Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, phổ biến ít mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Tại Trung bộ: Từ ngày 25 đến sáng 27-11, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; khu vực Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa vừa, có nơi mưa to; khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 27 đến 28-11: có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Từ đêm 28-11 đến 2-12: có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Tại Tây Nguyên và Nam bộ: Từ ngày 25 đến 26-11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực phía Đông của Tây Nguyên có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to.

Từ ngày 27-11 đến 1-12 có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng.