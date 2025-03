Thời tiết diễn biến trái chiều: Nam nóng, Bắc lạnh

Chiều 27-3, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia phát thông tin cảnh báo, có hai hình thái thời tiết cực đoan trái ngược sẽ duy trì ở hai miền của nước ta.

Bầu trời Hà Nội dày đặc sương mù, mưa bụi ngày 27-3 trước khi không khí lạnh về. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo cơ quan khí tượng, sóng lạnh sẽ lan tỏa dần từ khu vực Đông Bắc bộ sang Tây Bắc bộ. Tại Hà Nội, nhiệt độ sẽ giảm mạnh từ mức 29-32 độ C ngày 28-3 xuống còn 16-18 độ C trong ngày 29-3.

Các tỉnh vùng núi như Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng có thể ghi nhận nhiệt độ xuống dưới 13 độ C, trời rét.

Các chuyên gia khí tượng lưu ý, người dân ở vùng núi phía Bắc cần đề phòng mưa đá và dông sét, nhất là khi di chuyển ngoài trời.

Mưa đá xuất hiện nhiều nơi tại tỉnh Điện Biên và Sơn La chiều 25-3. Ảnh: VOV1

Trong khi miền Bắc sẽ chuyển rét thì các tỉnh từ Nghệ An đến Huế vẫn đang trải qua những ngày oi bức. Dự báo trong hai ngày 28 và 29-3, khu vực vùng núi phía Tây Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nhiệt độ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm không khí giảm xuống còn 50-55%, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và hỏa hoạn.

Khu vực Tây Bắc bộ, Đà Nẵng - Phú Yên, Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ cũng có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ trên 35 độ C. Người dân ở khu vực này cần hạn chế hoạt động ngoài trời vào buổi trưa, uống đủ nước để tránh tình trạng sốc nhiệt.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia khuyến cáo gì? Miền Bắc: Giữ ấm cơ thể, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi. Hạn chế ra đường khi trời mưa dông để tránh nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Miền Trung và miền Nam: Hạn chế đốt rừng, sử dụng điện hợp lý để giảm nguy cơ cháy nổ. Tránh tiếp xúc lâu dưới trời nắng gắt để phòng ngừa đột quỵ do sốc nhiệt.

Dự báo đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài đến đầu tháng 4, trong khi nắng nóng ở miền Trung và miền Nam có dấu hiệu dịu dần từ ngày 29-3.

PHÚC VĂN