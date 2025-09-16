Thống nhất giá khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập: Đảm bảo công bằng cho người dân

HĐND TPHCM vừa thông qua Nghị quyết số 399 NQ-HĐND (gọi tắt là Nghị quyết 399) về thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập. Quyết sách nhằm giảm chênh lệch chi phí y tế giữa các cơ sở y tế, nâng cao tính minh bạch, công bằng trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân.

Hết lo ngại “mỗi nơi một giá”

Sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM tồn tại mức giá khám bệnh, chữa bệnh khác nhau. Người dân ở các khu vực khác nhau phải chi trả mức phí chênh lệch cho cùng một dịch vụ, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất, gây băn khoăn cho người dân, đồng thời tạo ra áp lực trong công tác thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT). Theo các chuyên gia y tế, việc Nghị quyết 399 được thông qua, với quy định rõ ràng danh mục dịch vụ, kỹ thuật, dịch vụ ngày giường bệnh và các mức giá áp dụng thống nhất, đã tháo gỡ những vướng mắc đang tồn tại.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thăm khám cho người bệnh. Ảnh: KHÁNH CHI

Người dân khi đến khám bệnh, điều trị tại bệnh viện công lập sẽ không còn lo ngại “mỗi nơi một giá”. Đặc biệt, việc đồng bộ giá khám bệnh, chữa bệnh giữa các cơ sở cùng hạng giúp BHYT quản lý hiệu quả, giảm tình trạng thất thoát, đảm bảo cân đối quỹ để chăm lo tốt hơn cho người bệnh. Khi giá dịch vụ y tế công lập được công khai, minh bạch, người dân có thể biết rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình. Đây cũng là cơ sở quan trọng để ngành y tế tăng cường kỷ cương trong quản lý, ngăn chặn tình trạng thu ngoài quy định, tạo niềm tin xã hội đối với hệ thống y tế công lập.

BS-CK2 Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, cho biết, Nghị quyết 399 ra đời góp phần không nhỏ trong việc tạo ra một môi trường khám bệnh, chữa bệnh minh bạch, công bằng, kiểm soát tốt các chi phí; giúp người bệnh dễ dàng lựa chọn loại hình điều trị phù hợp với khả tài chính của bản thân qua việc lựa chọn giữa khám bệnh thông thường hay khám bệnh dịch vụ theo yêu cầu, và có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao. Người bệnh sẽ biết chính xác các chi phí cần trả, hạn chế các khoản phí phát sinh bất hợp lý, từ đó quyền lợi chính đáng của người bệnh được đảm bảo.

“Hiện bệnh viện đã tiến hành rà soát, cập nhật giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị quyết 399 và ban hành các quy trình quản lý giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo tuân thủ mức thu theo quy định của nghị quyết này. Đồng thời thông báo để nhân viên y tế, người bệnh và người dân nắm rõ thông tin, giảm thiểu những hiểu lầm hoặc phản ứng tiêu cực từ người dân”, BS-CK2 Lâm Tuấn Tú thông tin.

Kỳ vọng nâng chất lượng phục vụ

Theo BS-CK2 Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, mức giá mới phản ánh tương đối sát chi phí thực tế, qua đó tạo điều kiện để các cơ sở y tế tái đầu tư, cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao năng lực chuyên môn. Cùng với việc điều chỉnh giá, chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, tinh thần phục vụ của đội ngũ thầy thuốc sẽ ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn và đa dạng của xã hội. Nghị quyết 399 không chỉ thống nhất giá, mà còn thể hiện trách nhiệm của thành phố trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, đặc biệt là những đối tượng yếu thế, phụ thuộc nhiều vào BHYT.

Khi giá được thống nhất, người dân sẽ không còn phải lựa chọn bệnh viện dựa trên chi phí, mà có thể tập trung vào chất lượng dịch vụ. Đây là yếu tố quan trọng để tạo sự công bằng và cũng là động lực để bệnh viện nâng cao trình độ chuyên môn. Ngoài ra, việc minh bạch và đồng nhất giá giúp tăng hiệu quả giám sát, hạn chế tình trạng lạm thu. Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng thuận lợi hơn trong thanh toán, góp phần củng cố tính bền vững của quỹ BHYT - trụ cột chính trong chính sách an sinh xã hội.

Nghị quyết 399 thống nhất giá của 10.649 dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm giá khám bệnh, hội chẩn; giá dịch vụ ngày giường bệnh; giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm; giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê, chưa bao gồm chi phí thuốc và ôxy sử dụng cho dịch vụ. Trong đó, giá khám bệnh BHYT dao động từ 36.500-50.600 đồng/lượt; hội chẩn ca bệnh khó: 200.000 đồng/ca; khám sức khỏe lao động, lái xe: 160.000 đồng/lượt... Giá ngày giường từ 156.300 đồng/ngày đến cao nhất 928.100 đồng/ngày tại các khoa hồi sức tích cực, ghép tạng, ghép tủy.

Tương tự, BS-CK2 Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa, cho rằng, việc thống nhất, công khai giá khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế do TPHCM quản lý sau khi hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính là việc làm cần thiết, kịp thời, giúp các cơ sở y tế thuận lợi trong việc thu các khoản phí khi thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời tạo tâm lý thoải mái, chủ động cho người dân khi khám bệnh, chữa bệnh. Đặc biệt, mức giá quy định tại Nghị quyết 399 không thay đổi so với mức trước đó của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) sẽ tạo sự ổn định về mặt xã hội, khi chi phí cho y tế không tăng sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính. Đây là điều người dân mong muốn.

Đồng quan điểm, BS-CK2 Nguyễn Khắc Vui, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Phú, nêu ý kiến, trong bối cảnh áp lực người bệnh tại TPHCM luôn ở mức cao, Nghị quyết 399 là bước đi quan trọng để thành phố vừa bảo đảm công bằng về chi phí, vừa thúc đẩy các bệnh viện công lập rà soát, chuẩn hóa hoạt động. Người dân sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng đồng đều, không còn lo lắng về chênh lệch phí. Vì thế, Nghị quyết 399 được xem là một bước chuẩn hóa toàn diện, vừa tháo gỡ vướng mắc trước mắt, vừa đặt nền tảng cho lộ trình phát triển bền vững của hệ thống y tế TPHCM - trung tâm y tế lớn nhất cả nước.

KHÁNH CHI - THÀNH AN