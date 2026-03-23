Thông tin danh tính người Việt tử vong, mất tích tại Nhật Bản

Chiều 23-3, trao đổi với phóng viên, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản đã có báo cáo về vụ 8 lao động Việt Nam gặp nạn tại tỉnh Fukui, Nhật Bản.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, thông tin từ Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản (Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản) cho biết, rạng sáng 21-3, nhóm 8 lao động Việt Nam trong quá trình đi câu cá trên biển tại khu vực tỉnh Fukui đã gặp nạn do sóng lớn. Vụ việc khiến 1 người tử vong, 3 người mất tích, 1 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện và 3 người được cứu an toàn.

Khu vực đê chắn sóng Mikuni, thành phố Sakai, tỉnh Fukui, Nhật Bản. Ảnh: Japan News

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1987), lao động đang làm việc tại tỉnh Osaka.

Ba lao động hiện còn mất tích gồm: Lê Hữu Nghĩa (sinh năm 1994), Nguyen Hoang Phuc (ghi theo tên không dấu của cơ quan chức năng, sinh năm 2006) và Tran Bao Ranh (sinh năm 1995). Lao động bị thương là Lê Minh Trí (23 tuổi), hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Các lực lượng chức năng Nhật Bản đang tiếp tục tìm kiếm 3 lao động mất tích.

Hiện Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản đã trực tiếp liên hệ với các lao động được cứu để hỗ trợ kịp thời, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan của Nhật Bản và trong nước tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, xác minh nhân thân các nạn nhân và thông tin tới gia đình để thực hiện các thủ tục cần thiết.

Cục Quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo người lao động Việt Nam đang làm việc, sinh sống tại Nhật Bản nâng cao ý thức bảo đảm an toàn, không ra biển khi có dông bão, tránh đến các khu vực có cảnh báo sóng lớn, gió mạnh hoặc địa hình nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm, nhằm phòng tránh các tai nạn đáng tiếc.

ĐỖ TRUNG