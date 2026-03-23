Tổng Giáo phận TPHCM thông tin tang lễ Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Trước đó, vào lúc 20 giờ tối 22-3, các giáo xứ trong Tổng Giáo phận TPHCM đã đồng loạt đổ chuông sầu kéo dài 10 phút để tưởng niệm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Theo thông tin cáo phó, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã qua đời lúc 17 giờ 22 phút, chủ nhật, ngày 22-3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TPHCM. Ngài hưởng thọ 92 tuổi, với 61 năm Linh mục, 33 năm Giám mục và 23 năm Hồng y.

Nghi thức tẩn liệm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn cử hành lúc 15 giờ, thứ hai, ngày 23-3. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 8 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 27-3, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TPHCM.

Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM thông tin cáo phó

Theo Tổng Giáo phận TPHCM, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh năm 1934 tại Cà Mau.

Năm 1993, ngài được tấn phong Giám mục và sau đó nhận nhiệm sở tại Mỹ Tho. Năm 1998, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Ảnh: TỔNG GIÁO PHẬN TPHCM

Năm 2003, ngài được vinh thăng Hồng y, trở thành vị Hồng y thứ 5 của Giáo hội Việt Nam. Đến nay có 6 giáo sĩ Công giáo người Việt Nam được nhận tước Hồng y. Ngài cũng là một trong những vị Hồng y hiếm hoi của châu Á từng tham dự 2 mật nghị Hồng y, góp phần bầu chọn 2 vị Giáo hoàng: Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nghỉ hưu vào năm 2014 theo giáo luật và luôn sống giản dị, khiêm nhường tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TPHCM. Ngài tiếp tục là một dấu ấn sâu đậm trong lòng cộng đoàn, là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ mục tử và giáo dân noi theo.

THU HOÀI