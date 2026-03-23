Đoàn lãnh đạo TPHCM viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Chiều 23-3, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến viếng tang Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM và các đồng chí Thường trực Thành ủy TPHCM gửi vòng hoa kính viếng.

Đoàn đến viếng có các đồng chí: Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Cùng đến viếng có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy, Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM...

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cùng các đồng chí trong đoàn đến viếng tang Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chia buồn sâu sắc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi vào sổ tang: Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM vô cùng thương tiếc Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM, vị Hồng y thứ 5 của Giáo hội Công giáo Việt Nam, người mục tử kính yêu của đồng bào Công giáo Việt Nam.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết gửi lời chia buồn đến Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sự ra đi của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn là mất mát to lớn đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam, Tổng Giáo phận TPHCM. Ngài để lại dấu ấn sâu đậm về lòng nhân ái, đức khiêm nhường và tinh thần đối thoại.

Dưới sự lãnh đạo của Ngài, đời sống đức tin, lòng yêu nước của đồng bào Công giáo được nâng cao, trở thành một cộng đồng tín hữu “kính Chúa yêu nước”, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Với phương châm mục vụ “như Thầy yêu thương”, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã dành trọn tâm huyết cho công cuộc đào tạo con người, đặc biệt là xây dựng Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TPHCM thành một “mái nhà chung” của sự hiệp thông, sẻ chia và giao lưu văn hóa.

Đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến viếng tang Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ, TPHCM trân trọng tri ân những nỗ lực không mệt mỏi của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn trong đóng góp thiết thực cho các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và các đối tượng yếu thế, góp phần xây dựng TPHCM phát triển, nhân văn, nghĩa tình.

Hình ảnh vị Hồng y giản dị, gần gũi, luôn lắng nghe và thấu hiểu sẽ mãi là biểu tượng đẹp của sự hòa hợp giữa đức tin và lòng yêu nước.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi sổ tang gửi lời chia buồn sâu sắc đến Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tòa Tổng Giám mục TPHCM, quý linh mục, tu sĩ và toàn thể đồng bào giáo dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM gửi lời chia buồn sâu sắc đến Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tòa Tổng Giám mục TPHCM, quý linh mục, tu sĩ và toàn thể đồng bào giáo dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức gửi lời chia buồn đến Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đó cùng ngày, Tổng Giáo phận TPHCM thông tin cáo phó Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM.

Nghi thức tẩn liệm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn cử hành lúc 15 giờ, thứ hai, ngày 23-3. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 8 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 27-3, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TPHCM.

Theo Tổng Giáo phận TPHCM, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh năm 1934 tại Cà Mau. Năm 1993, ngài được tấn phong Giám mục và sau đó nhận nhiệm sở tại Mỹ Tho. Năm 1998, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ngài làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM. Năm 2003, Ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trao mũ Hồng Y. Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nghỉ hưu vào năm 2014 theo giáo luật và luôn sống giản dị, khiêm nhường tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TPHCM. Ngài tiếp tục là một dấu ấn sâu đậm trong lòng cộng đoàn, là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ mục tử và giáo dân noi theo.

VĂN MINH - THU HOÀI