Nhiều hoạt động tưởng niệm 100 năm ngày mất nhà yêu nước Phan Châu Trinh

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhà yêu nước Phan Châu Trinh (24-3-1926 - 24-3-2026), nhiều hoạt động đã được tổ chức nhằm tưởng nhớ một nhà yêu nước, nhà văn hóa, nhà cải cách lớn của đất nước đầu thế kỷ XX.

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa và đại diện gia đình tham dự hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chí sĩ Phan Châu Trinh: Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp”.

Sáng 23-3, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM (Đại học Quốc gia TPHCM) phối hợp Viện Phan Châu Trinh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chí sĩ Phan Châu Trinh: Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp”, thu hút đông đảo nhà khoa học, học giả, chuyên gia trong nước tham dự.

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa và đại diện gia đình tham dự hội thảo

Hội thảo là diễn đàn học thuật liên ngành nhằm tái thẩm định, làm rõ giá trị di sản tư tưởng của chí sĩ Phan Châu Trinh trong bối cảnh hiện đại. Các tham luận tập trung vào ba nội dung chính: phân tích hệ tư tưởng cải cách của Phan Châu Trinh trong bối cảnh Việt Nam đầu thế kỷ XX; đánh giá giá trị đương đại của quan điểm “khai dân trí - chấn dân khí - hậu dân sinh”; thảo luận vai trò của giáo dục, văn hóa và tri thức trong quá trình hiện đại hóa xã hội.

PGS-TS Phan Anh Tú, Trưởng khoa Văn hóa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, nhấn mạnh: “Việc nghiên cứu Phan Châu Trinh không chỉ là nhìn lại một nhân vật lịch sử, mà còn là cơ hội để suy ngẫm về những vấn đề căn bản của xã hội Việt Nam trong tiến trình phát triển hiện đại”.

Bộ kỷ yếu hai tập do NXB Đại học Quốc gia TPHCM phát hành

Dịp này, ban tổ chức cũng giới thiệu bộ kỷ yếu khoa học gồm 2 tập do NXB Đại học Quốc gia TPHCM phát hành, tập hợp 65 tham luận chuyên sâu. Nội dung các bài viết tiếp cận đa chiều các vấn đề như tư tưởng dân quyền, pháp quyền, cải cách xã hội; giáo dục khai phóng và vai trò của tri thức; cũng như di sản văn hóa và ảnh hưởng lâu dài của Phan Châu Trinh trong đời sống đương đại.

THIÊN BÌNH