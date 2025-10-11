Ngày 11-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có những kết luận quan trọng tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, tập trung vào phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Thông tin tại hội nghị cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định 261 sửa đổi, bổ sung các nghị định về nhà ở xã hội, trong đó nâng mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với trường hợp cá nhân độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, cả nước đang đầu tư xây dựng 132.616 căn nhà ở xã hội, khởi công mới 73 dự án với quy mô 57.815 căn; đã hoàn thành 50.687/100.275 căn (đạt 50,5%), dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm 38.600 căn (tổng là 89.007/100.275 căn, đạt 89%).

Bộ Công an đã khởi công 6 dự án nhà ở lực lượng vũ trang nhân dân với quy mô khoảng 4.220 căn. Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ khởi công 8 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang với tổng quy mô 6.547 căn.

16 địa phương dự kiến đạt và vượt chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao, trong đó có Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Huế, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai... 7 địa phương có khả năng hoàn thành chỉ tiêu.

Thủ tướng chỉ đạo cần có chính sách ưu tiên thuê và thuê mua nhà ở xã hội thuận lợi, linh hoạt

Kết luận phiên họp, Thủ tướng cho rằng, tất cả các địa phương đều có nhu cầu nhà ở xã hội, kể cả các tỉnh miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, với các lực lượng bộ đội, công an, giáo viên mà nhiều người còn thiếu chỗ ở, do đó phải có cách làm, nhà ở phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng địa phương, từng vùng và cân đối cung - cầu.

Về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan để tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế theo định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho phát triển nhà ở xã hội. Cùng với đó, phải đa dạng hóa nguồn lực, gồm hỗ trợ của Nhà nước (cả Trung ương và địa phương), nguồn vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, nguồn lực tư nhân…

Thủ tướng cũng lưu ý việc phát triển nhà ở phải nhiều phân khúc gồm cao cấp, trung bình, thu nhập thấp, bảo đảm phát triển hài hòa, không quá chênh lệch về hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, viễn thông), hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa…). Các doanh nghiệp cần tiết giảm chi phí, giảm chi tiêu không cần thiết để giá thành nhà ở xã hội phù hợp hơn, chấp nhận được; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp, nếu có rủi ro thì cùng nhau chia sẻ.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, quy định liên quan quản lý, giám sát hoạt động môi giới, vận hành sàn giao dịch bất động sản, thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý theo hướng công khai, minh bạch, phù hợp, hiệu quả, đúng thẩm quyền.

Bộ Xây dựng có thông tư quy định chi tiết để hướng dẫn cụ thể hơn, như về thời hạn thực hiện các thủ tục với dự án nhà ở xã hội. Chính phủ sẽ ban hành văn bản phù hợp, xây dựng tiêu chí, nguyên tắc, tinh thần là không giới hạn tỉnh nào và không giới hạn doanh nghiệp nào, để các địa phương giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp thực hiện xây dựng nhà ở xã hội.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp chủ động, xung phong nhận nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm trước nhân dân, nhất là những người có thu nhập thấp, những đối tượng yếu thế, cần sự giúp đỡ của cộng đồng, của doanh nghiệp.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương trình ban hành nghị định quy định chi tiết về quỹ nhà ở quốc gia, cần nghiên cứu chính sách toàn diện, bao trùm hơn; mở rộng đối tượng và linh hoạt hơn, trong đó có đối tượng cán bộ bị tác động bởi sắp xếp bộ máy; có chính sách ưu tiên thuê và thuê mua thuận lợi, linh hoạt.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đôn đốc thúc đẩy giải ngân chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, theo hướng thuận lợi hơn, dễ tiếp cận hơn nhưng quản lý được, đồng thời kiểm soát tín dụng vào bất động sản mang tính đầu cơ, gây ra bong bóng bất động sản. Các ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ để giảm lãi suất cho vay cho cả nhà đầu tư và người mua nhà…

LÂM NGUYÊN