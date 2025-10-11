Ngư dân Long Hải kiến nghị nhiều giải pháp để gỡ khó IUU

Ngày 11-10, Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp UBND xã Long Hải và Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tổ chức chương trình “Cà phê sáng cùng ngư dân”, nhằm tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tham dự có đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM; Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải cùng đông đảo ngư dân.

Tại buổi gặp, các lực lượng chức năng phổ biến nội dung Công điện 122/CĐ-TTg ngày 25-7-2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chống khai thác IUU; nhấn mạnh trách nhiệm của từng chủ tàu, thuyền trưởng trong việc duy trì thiết bị giám sát hành trình và khai thác đúng vùng, đúng quy định.

Ở phần đối thoại trực tiếp giữa ngư dân và cơ quan quản lý, nhiều ngư dân Long Hải phản ánh tình trạng thiết bị giám sát hành trình bị hỏng hoặc mất kết nối trong quá trình đánh bắt vẫn diễn ra phổ biến do sóng yếu, thiết bị cũ hoặc thời tiết xấu.

“Chúng tôi không cố tình vi phạm, nhưng khi thiết bị ngắt tín hiệu, tàu bị gọi vào bờ làm việc, mất cả chuyến biển, tốn kém nhiên liệu và chi phí. Mong cơ quan chức năng xem xét kỹ các trường hợp bất khả kháng,” một ngư dân chia sẻ.

Vấn đề cước phí duy trì thiết bị cũng được nhiều người quan tâm. Ông Nguyễn Văn Nhỏ, ngư dân xã Long Hải, cho biết hiện nay mỗi tàu phải chi từ 380.000 - 420.000 đồng/tháng để duy trì kết nối, là gánh nặng lớn.

“Một số địa phương đã hỗ trợ cước phí này. Mong UBND TPHCM xem xét chính sách tương tự để bà con yên tâm bám biển, giữ vững chủ quyền vùng biển của Tổ quốc,” ông Nhỏ kiến nghị.

Chiến sĩ bộ đội biên phòng TPHCM phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân tại buổi "Cà phê sáng"

Nhiều ý kiến cho rằng, nguồn lợi hải sản suy giảm, ngư trường xa, chi phí tăng, trong khi thủ tục chuyển đổi nghề vẫn rườm rà. Một số ngư dân muốn chuyển sang nuôi trồng, dịch vụ hậu cần hoặc khai thác gần bờ nhưng gặp khó trong vay vốn và đăng ký nghề mới.

“Nhà nước cần có định hướng cụ thể và chính sách vay ưu đãi để bà con chuyển đổi nghề khi không còn khả năng đánh bắt xa bờ,” một ngư dân đề xuất.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến ủng hộ việc “cấm biển có thời hạn” vào mùa sinh sản để bảo vệ nguồn lợi, phục hồi trữ lượng hải sản, đồng thời đề nghị có chính sách hỗ trợ người dân trong thời gian tạm ngừng hoạt động.

Một số ngư dân cũng kiến nghị thành phố hỗ trợ cấp máy giám sát hành trình cho ngư dân nghèo để giảm chi phí, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý của Nhà nước.

Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, ghi nhận các kiến nghị, cho biết sẽ tổng hợp báo cáo UBND TPHCM xem xét, đồng thời rà soát thủ tục chuyển đổi nghề cho phù hợp thực tế.

“Tuân thủ quy định IUU là yêu cầu bắt buộc, nhưng Nhà nước luôn đồng hành, tạo điều kiện để ngư dân vừa chấp hành pháp luật, vừa ổn định sinh kế,” bà Na nhấn mạnh.

PHƯỚC QUÝ