Thu thập thông tin 9 liệt sĩ ngành cơ yếu hy sinh tại Tam Giác Sắt

Ban liên lạc truyền thống Cơ yếu Quân khu Sài Gòn – Gia Định đang phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai việc thu thập, củng cố hồ sơ theo quy trình để đề nghị Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể và 9 liệt sĩ Ban cơ yếu Quân khu Sài Gòn – Gia Định (T4).

Cụ thể, sau hơn một tháng rà soát dữ liệu thông tin, xác minh danh tính, tên tuổi chính xác các liệt sĩ cơ yếu Quân khu Sài Gòn – Gia Định, ngày 25-3, tại TPHCM, Ban Cơ yếu Chính phủ và Ban liên lạc truyền thống Cơ yếu Quân khu Sài Gòn – Gia Định tiếp tục tổ chức triển khai giai đoạn 2 việc thu thập, củng cố hồ sơ theo đúng quy trình. Từ đó, làm cơ sở để đề nghị Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể và các cá nhân 9 liệt sĩ thuộc đơn vị T4.

Công tác thu thập, củng cố hồ sơ theo đúng quy trình

Theo tài liệu thu thập, 9 liệt sĩ Ban cơ yếu Quân khu Sài Gòn – Gia Định hy sinh ngày 30-11-1966 tại khu vực Tam Giác Sắt - Địa đạo Tây Nam Bến Cát (phường Tây Nam, TPHCM). Cuối năm 1966, Ban Cơ yếu Quân khu Sài Gòn - Gia Định nhận lệnh đi khảo sát tại khu vực Tam Giác Sắt - Địa đạo Tây Nam Bến Cát để làm căn cứ huấn luyện tân binh, phục vụ cho các nhiệm vụ của ngành cơ yếu. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ của Ban bị máy bay địch phục kích, ném bom trúng hầm trú ẩn làm 9 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã gây tổn thất rất lớn cho ngành cơ yếu Sài Gòn - Gia Định thời điểm đó. Tuy nhiên, tài liệu, kỹ thuật mật mã vẫn luôn được cán bộ chiến sĩ bảo đảm an toàn tuyệt đối, không rơi vào tay địch, vì sự nghiệp bảo vệ thông tin cơ mật của Đảng, Nhà nước.

Công trình Bia tưởng niệm các liệt sĩ cơ yếu Quân khu Sài Gòn – Gia Định

Do tính cơ mật của ngành cơ yếu và thời gian hy sinh đến nay đã gần 60 năm nên tên tuổi, năm sinh và nguyên quán của các liệt sĩ không trùng khớp với thực tiễn. Giai đoạn tới, Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, xác minh nhiệm vụ bảo vệ an toàn hồ sơ mật, trình Bộ Quốc phòng và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để trình lên Thủ tướng và Chủ tịch nước theo đúng quy định.

MẠNH THẮNG