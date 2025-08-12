Thủ tướng chỉ đạo xử lý dứt điểm vướng mắc trong các dự án hợp tác với Nhật Bản

Ngày 12-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản – lần thứ hai trong năm 2025 – nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, phát huy hiệu quả cao nhất các dự án hợp tác song phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại toạ đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đến hết tháng 7-2025, Nhật Bản có 5.608 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 79,4 tỷ USD, đứng thứ 3 trong số 151 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Nhiều dự án tiêu biểu gồm Lọc hóa dầu Nghi Sơn, thành phố thông minh Đông Anh (Hà Nội), Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2… Ngược lại, Việt Nam có 126 dự án đầu tư sang Nhật Bản, tổng vốn đăng ký 20,5 triệu USD, với các dự án của một số doanh nghiệp tiêu biểu như FPT, Rikkei, VMO...

Tại tọa đàm, hai bên rà soát tình hình hợp tác, đánh giá tiến độ các dự án, trong đó phía Nhật Bản kiến nghị giải quyết vướng mắc tại một số dự án lớn như cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường sắt đô thị số 1 TPHCM, Bệnh viện Chợ Rẫy hữu nghị Việt - Nhật, Trường Đại học Việt - Nhật, cũng như vấn đề phổ biến xe hybrid. Doanh nghiệp Nhật Bản cũng đề xuất triển khai các dự án mới về đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM; phát triển hạ tầng tại ĐBSCL; xây dựng thành phố thông minh Bắc Hà Nội; các dự án trong khuôn khổ cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC); tái cấu trúc tài chính dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn; phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát Trái đất…

Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cũng đã giải đáp, định hướng và chỉ đạo hướng xử lý cho từng kiến nghị cụ thể. Kết luận, Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã bước vào kỷ nguyên mới của Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới, mở ra kỷ nguyên mới trong hợp tác song phương. Đặc biệt, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục phát huy vai trò trụ cột và là điểm sáng nổi bật: Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, là đối tác cung cấp vốn ODA và hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ ba, đối tác thương mại và du lịch lớn thứ tư của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan của hai bên thành lập tổ công tác chung đủ thẩm quyền để phối hợp xử lý các vướng mắc trong tháng 8-2025, đảm bảo lợi ích hài hòa, chia sẻ rủi ro. Những vấn đề vượt quy định sẽ được báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, đồng thời rút kinh nghiệm cho các dự án sau.

Người đứng đầu Chính phủ cũng kêu gọi phía Nhật Bản tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam về tài chính (gồm cả vốn FDI, vốn ODA thế hệ mới và đầu tư gián tiếp, tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam); mở rộng đầu tư vào Việt Nam nhằm tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các ngành như trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu, công nghiệp bán dẫn, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, y tế, nông nghiệp công nghệ cao…

Cùng với đó, tiếp tục chuyển giao khoa học công nghệ, quản trị thông minh (gồm cả quản trị quốc gia, quản trị địa phương, quản trị doanh nghiệp); góp ý để Việt Nam hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đề xuất cơ chế ưu tiên thu hút đầu tư từ Nhật Bản; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng của Nhật Bản và toàn cầu.

LÂM NGUYÊN