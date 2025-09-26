Ngày 26-9, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2135/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ca sĩ Đức Phúc.

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho ca sĩ Đức Phúc

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ca sĩ Nguyễn Đức Phúc, đã có thành tích xuất sắc giành Giải quán quân Cuộc thi Âm nhạc quốc tế “Intervision” năm 2025, tổ chức tại Thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Ca sĩ Đức Phúc giành chiến thắng trong cuộc thi Intervision 2025 với ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam", kể lại câu chuyện về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh quật cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Trước đó, nhận được tin ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của ca sĩ Đức Phúc.

Thủ tướng cho rằng, thành tích này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân ca sĩ Đức Phúc mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam. Sự tham gia của Việt Nam lần đầu tiên tại cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 được trở lại sau hơn 40 năm gián đoạn đã truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và tình hữu nghị khi "âm nhạc vượt qua mọi bất đồng để gắn kết các dân tộc trên toàn thế giới".

Tin liên quan VTV phát sóng đêm chung kết của Đức Phúc tại Intervision 2025

LÂM NGUYÊN