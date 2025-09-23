VTV phát sóng đêm chung kết của Đức Phúc tại Intervision 2025

Chung kết cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025, nơi ca sĩ Đức Phúc xuất sắc giành ngôi Quán quân, sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng vào 13 giờ 45 phút hôm nay, 23-9, trên kênh VTV3.

Đêm chung kết Intervision 2025 vừa diễn ra tại thủ đô Moscow (Nga), quy tụ 23 nghệ sĩ đến từ 23 quốc gia. Cuộc thi không chỉ là nơi tranh tài mà còn là lễ hội âm nhạc đa sắc màu, đề cao bản sắc văn hóa của từng dân tộc qua ngôn ngữ, trang phục và cách dàn dựng sân khấu.

Đại diện Việt Nam, ca sĩ Đức Phúc đã mang đến phần trình diễn Phù Đổng Thiên Vương, ca khúc của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng, tiết mục kết hợp âm hưởng dân gian với phối khí hiện đại, tạo nên bức tranh âm nhạc giàu bản sắc và sáng tạo.

Phần biểu diễn ấn tượng của Đức Phúc tại cuộc thi

Với 422 điểm từ 23 giám khảo quốc tế, Đức Phúc vượt qua các đối thủ từ Kyrgyzstan và Qatar... để giành Cúp pha lê Intervision 2025 cùng phần thưởng 30 triệu rub (hơn 9 tỷ đồng). Đây là chiến thắng đầu tiên của Việt Nam tại một cuộc thi âm nhạc quốc tế quy mô lớn, khẳng định vị thế mới của âm nhạc nước nhà.

Toàn bộ diễn biến của đêm thi sẽ lên sóng VTV3 vào 13 giờ 45 phút hôm nay (23-9) và được phát lại vào khung giờ tương tự ngày 24-9.

MAI AN