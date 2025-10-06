Động đất 9 lần liên tiếp tại Quảng Ngãi sáng 6-10, có trận 4,9 độ Richter

Sáng ngày 6-10, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất thông tin về 9 trận động đất chỉ trong buổi sáng tại xã Măng Bút và Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, trận 1 diễn ra lúc 0 giờ 41 phút 19 giây, ngày 6-10, trận động đất có độ lớn 2,6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,871 độ vĩ Bắc - 108,141 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 2, vào lúc 1 giờ 00 phút 17 giây, cùng ngày, trận động đất có độ lớn 2,6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,875 độ vĩ Bắc - 108,146 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 3, vào lúc 1 giờ 28 phút 42 giây, cùng ngày, trận động đất có độ lớn 4,9 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,871 độ vĩ Bắc - 108,130 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Động đất xảy ra tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trận 4, vào lúc 1 giờ 46 phút 25 giây, cùng ngày, trận động đất có độ lớn 2,9 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,830 độ vĩ Bắc - 108,132 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km. Động đất xảy ra tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 5, vào lúc 2 giờ 51 phút 16 giây, cùng ngày, trận động đất có độ lớn 2,7 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,862 độ vĩ Bắc - 108,131 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km. Động đất xảy ra tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Khu dân cư xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi

Trận 6, vào lúc 3 giờ 56 phút 15 giây, cùng ngày, trận động đất có độ lớn 2,6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,907 độ vĩ Bắc - 108,200 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 7, vào lúc 4 giờ 2 phút 46 giây, cùng ngày, trận động đất có độ lớn 2,7 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,825 độ vĩ Bắc - 108,114 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Động đất xảy ra tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 8, vào lúc 4 giờ 38 phút 15 giây, cùng ngày, trận động đất có độ lớn 2,6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,837 độ vĩ Bắc - 108,149 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận thứ 9, lúc 5 giờ 57 phút 26 giây, cùng ngày, trận động đất có độ lớn 2,6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,851 độ vĩ Bắc - 108,170 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Đường làng ở Măng Ri vào sáng nay

Theo ông Hoàng Xuân Thắng, một người dân xã Măng Ri, thời điểm xảy ra động đất, ông đang ngủ thì thấy mái tôn, cửa, giường rung lắc mạnh nên lo sợ chạy ra ngoài.

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri cho biết, động đất trên địa bàn gây rung lắc mạnh nhưng thống kê bước đầu, chưa gây thiệt hại về người và tài sản.

Bản đồ tâm chấn động đất của trận động đất độ lớn 4,9 độ Richter ở xã Măng Ri. Ảnh: Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần

Còn tại xã Tu Mơ Rông (giáp ranh với xã Măng Ri), địa phương cũng chưa ghi nhận thiệt hại do động đất gây ra dù gây rung lắc trên địa bàn.

Rung chấn trận động đất này lan rất rộng. Người dân tại Gia Lai và TP Đà Nẵng cũng cảm nhận được rung lắc. Vật dụng trong nhà rung lắc, va vào nhau.

Trước đó, trong ngày 5-10, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất cũng ghi nhận 10 trận động đất xảy ra tại Quảng Ngãi.

HỮU PHÚC - NGUYỄN TRANG