Ngày 7-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành.

Thủ tướng yêu cầu có gói tín dụng ưu đãi về nhà ở cho cán bộ điều chuyển ở địa phương, phải đi làm xa. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát những điểm nổi bật về tình hình trong tháng 7: bắt đầu vận hành bộ máy mới sau sắp xếp địa giới hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục ứng phó chính sách thuế quan của Hoa Kỳ; đẩy mạnh ứng phó thiên tai, dịch bệnh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái.

Thông tin tại phiên họp cũng cho thấy, sau sắp xếp, cả nước có 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; 9.916 phòng chuyên môn cấp xã. Về giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 178, đã phê duyệt kinh phí cho trên 74.200 người, chiếm 95% số người đã nghỉ việc.

Nhiều tỉnh, thành phố chủ động hỗ trợ điều kiện đi lại và làm việc cho cán bộ, công chức từ nguồn ngân sách địa phương (như Hưng Yên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Cà Mau…).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tháng 7 tăng 3,19% so cùng kỳ, bình quân 7 tháng tăng 3,26%. Thu ngân sách Nhà nước 7 tháng trên 1,57 triệu tỷ đồng, đạt 80,2% dự toán, tăng 27,8% so với cùng kỳ (trong khi đã miễn, giảm, gia hạn khoảng 156.800 tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất).

Giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đạt 43,9% kế hoạch, cao hơn nhiều cùng kỳ (33,8%) với số vốn theo kế hoạch rất lớn (trên 1 triệu tỷ đồng).

Thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh; tổng vốn FDI đăng ký 7 tháng đạt khoảng 24,1 tỷ USD, tăng 27,3% và cao nhất trong vòng 5 năm qua; vốn FDI thực hiện đạt trên 13,6 tỷ USD, tăng 8,4%, cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Tình hình doanh nghiệp khởi sắc. Tính chung 7 tháng có 174.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 22,9% so với cùng kỳ, cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (144.400).

Du lịch phục hồi mạnh; trong tháng 7, thu hút được 1,56 triệu lượt khách quốc tế, tăng 35,7% so với cùng kỳ, tính chung 7 tháng thu hút đạt 12,23 triệu lượt, tăng 22,5%.

Về bối cảnh tình hình thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, dự báo sẽ khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Thủ tướng chỉ đạo 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mà trước hết là cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vận hành đồng bộ, thông suốt, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và tăng cường giám sát, kiểm tra.

Trước phản ánh của các địa phương về khó khăn của cán bộ điều chuyển, các bộ ngành, địa phương rà soát lại những người có nhu cầu mua nhà, thuê nhà, xong trước ngày 15-8. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước có gói tín dụng ưu đãi về nhà ở cho các đối tượng này với cơ chế, chính sách thuận lợi, khả thi trong thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu tổng kết phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước; tổ chức tốt lễ khởi công, khánh thành các công trình lớn vào ngày 19-8 bảo đảm đúng quy định (dự kiến khoảng 200 công trình).

Bộ Tài chính chủ trì xây dựng nghị quyết của Chính phủ về thích ứng linh hoạt, hiệu quả với chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm nguồn cung, không để thiếu năng lượng, điện, xăng dầu, lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, kinh doanh, hàng hóa thiết yếu.

Rà soát lại trường lớp bảo đảm "sáng, xanh, sạch, đẹp" và chuẩn bị tốt lễ khai giảng năm học mới...

LÂM NGUYÊN