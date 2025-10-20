Huy động 300 xuồng chủ động ứng phó bão số 12 và mưa lớn kéo dài tại Đà Nẵng

Chiều 20-10, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các ngành, địa phương về công tác ứng phó với bão số 12 và đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày tới.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các ngành, địa phương vào chiều 20-10

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen), từ chiều tối và đêm nay, gió trên vùng biển TP Đà Nẵng mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình, từ chiều tối và đêm ngày 22 đến 27-10, tại địa bàn TP Đà Nẵng khả năng cao xảy ra đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài, cục bộ có điểm mưa rất lớn. Các sông trên địa bàn có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cấp 2-3.

Đường phố Đà Nẵng bị ngập cục bộ sau trận mưa cực đoan đầu tháng 10 vừa qua

Tại cuộc họp, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu các xã, phường chủ động triển khai phương án phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, tập trung bố trí phương tiện, lực lượng túc trực và điều tiết giao thông tại các điểm có nguy cơ ngập lụt cao. Ngành giáo dục cần theo dõi sát tình hình, chủ động cho học sinh nghỉ học khi cần thiết.

Đối với khu vực đô thị, Sở Xây dựng rà soát, đánh dấu các điểm ngập để theo dõi và xử lý; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động di dời tài sản, đồng thời vận động người dân dỡ bỏ các vật dụng che miệng cống nhằm tăng khả năng thoát nước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi chặt diễn biến mưa lớn, sạt lở, lũ quét, đồng thời làm việc với các đơn vị thủy điện, thủy lợi để điều tiết mực nước theo kịch bản quy định.

Đợt mưa lớn từ ngày 22 đến 27-10 có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập diện rộng, vì vậy ông Trần Nam Hưng yêu cầu các địa phương kích hoạt ngay phương án ứng phó, thông tin kịp thời đến từng khu dân cư, hộ dân và chủ động di dời đến nơi an toàn.

Hiện các tổ chức thiện nguyện đang huy động khoảng 300 xuồng nhỏ phục vụ di chuyển vùng ngập lụt. Toàn bộ phương tiện được Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng chỉ huy thống nhất.

Ông Trần Nam Hưng lưu ý, người dân cần dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm cho ít nhất 3 ngày và mọi phương án phải hoàn tất trước 17 giờ ngày 22-10.

XUÂN QUỲNH