Thúc đẩy hoạt động giao nhận hàng hóa trực tiếp tại cảng Tân Cảng Hiệp Phước

Hội thảo nhằm kết nối khách hàng, hãng tàu và doanh nghiệp logistics, giới thiệu năng lực của Tân Cảng Hiệp Phước, đồng thời thúc đẩy hoạt động giao nhận hàng hóa trực tiếp tại cảng.

Ngày 26-9, tại xã Hiệp Phước, TPHCM, Binh đoàn 20 – Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã tổ chức Hội thảo tối ưu hóa chuỗi cung ứng giao nhận trực tiếp tại cảng Tân Cảng Hiệp Phước.

Hội thảo tối ưu hóa chuỗi cung ứng giao nhận trực tiếp tại cảng Tân Cảng Hiệp Phước. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tham dự có đại diện các phòng, ban của Tổng công ty, lãnh đạo cảng Tân Cảng Hiệp Phước, các công ty thành viên, hãng tàu, đơn vị vận tải, doanh nghiệp xuất nhập khẩu cùng các hiệp hội, cơ quan hữu quan.

Hội thảo nhằm kết nối khách hàng, hãng tàu và doanh nghiệp logistics, giới thiệu năng lực của Tân Cảng Hiệp Phước – một cảng hiện đại thuộc hệ thống Tân cảng Sài Gòn, đồng thời thúc đẩy hoạt động giao nhận hàng hóa trực tiếp tại cảng.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: QUỐC HÙNG

Các ý kiến tập trung vào việc lắng nghe khó khăn của doanh nghiệp, trao đổi giải pháp để nâng cao hiệu quả khai thác, giảm chi phí, đồng thời xanh hóa hoạt động logistics.

Điểm nhấn là phần thảo luận chuyên sâu với các hãng tàu đang khai thác tại cảng Tân Cảng Hiệp Phước. Trong đó nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa cảng và hãng tàu nhằm ổn định lịch trình, mở rộng dịch vụ và nâng cao sức cạnh tranh.

Với thông điệp “Hãy là những nhà điều hành logistics tiên phong thay đổi”, hội thảo đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp. Các đơn vị kỳ vọng cảng Tân Cảng Hiệp Phước sẽ tiếp tục là điểm đến tin cậy, góp phần tối ưu chi phí logistics cho hoạt động xuất nhập khẩu trong khu vực.

QUỐC HÙNG