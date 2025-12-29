Phường Đông Hòa (TPHCM) truyền thông về công tác dân số

Ngày 29-12, phường Đông Hòa, TPHCM đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác dân số năm 2025. Hội nghị có sự tham gia của cán bộ MTTQ, các đoàn thể và các cộng tác viên dân số của phường.

Ths Trần Thị Hồng - Phó trưởng Phòng Khám sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, Chi cục Dân số TPHCM trình bày các nội dung tại hội nghị

Với chủ đề "Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho sự phát triển bền vững”, hội nghị đã được nghe Ths Trần Thị Hồng - Phó trưởng Phòng Khám sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, Chi cục Dân số TPHCM trình bày các nội dung về: giải quyết tình trạng mức sinh thấp, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục...

Song song đó, các đại biểu còn được truyền đạt các kiến thức về phòng tránh thai an toàn và phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục; chăm sóc thai kỳ khỏe mạnh để sinh con khỏe mạnh; tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho vị thành niên, thanh niên, công nhân khu công nghiệp; giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn và phá thai.

Các đại biểu dự hội nghị

Đây là một trong chuỗi hoạt động ý nghĩa của phường Đông Hòa nhằm cụ thể hóa mục tiêu Tháng hành động Quốc gia về dân số năm 2025 và hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam (26-12).

CAO SƠN