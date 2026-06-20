Thực hiện Nghị quyết 68: TPHCM giảm 22% chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp

UBND TPHCM vừa báo cáo Đảng ủy UBND TPHCM việc thực hiện Nghị quyết 68 ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Trong cải cách thủ tục hành chính, TPHCM đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 2.042 trong tổng số 2.198 thủ tục hành chính, đạt 93%. Qua hai đợt rà soát trong năm 2025, thành phố đã thông qua phương án đơn giản hóa 55.810 thủ tục hành chính. Việc cắt giảm, đơn giản hóa giúp chi phí tuân thủ giảm từ 78,8 tỷ đồng xuống còn 61 tỷ đồng, tương đương mức giảm 22,49%.

Về tín dụng, tính đến ngày 15-6, đã có 19 ngân hàng thương mại tham gia gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp năm 2026 với số tiền giải ngân đạt 260.550 tỷ đồng cho 66.775 lượt khách hàng. Ngoài ra, TPHCM đã phê duyệt 15 dự án hỗ trợ lãi suất với tổng vốn đầu tư 2.069 tỷ đồng. TPHCM cũng tháo gỡ khó khăn cho tất cả 838 dự án tồn đọng, giải tỏa nguồn vốn trên 206.000 tỷ đồng và hơn 17.000ha đất. Trong 6 tháng đầu năm 2026, TPHCM ghi nhận 28.717 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20% so với cùng kỳ.

Thành phố kiến nghị cần sớm ban hành khung pháp lý cho các mô hình kinh tế mới như kinh tế chia sẻ, thị trường carbon. Cùng với đó, cần có chính sách hỗ trợ chuyển đổi số rõ nét hơn cho doanh nghiệp xuất khẩu và nâng cao chất lượng đường truyền dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ tối đa cho khu vực kinh tế tư nhân.

MAI HOA