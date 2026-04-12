Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu là 0 đồng/lít từ ngày 16-4 đến ngày 30-6

Thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay còn 0 đồng/lít từ ngày 16-4.

Đoàn ĐB Quốc hội TPHCM tại phiên họp sáng 12-4. Ảnh: QUANG PHÚC
Sáng 12-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, với 460/460 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đó, Quốc hội quyết định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 16-4 đến hết 30-6.

Để đảm bảo việc điều hành thị trường xăng, dầu và nhiên liệu bay trong nước phù hợp với diễn biến giá trên thị trường thế giới, Quốc hội giao Chính phủ ban hành nghị quyết để quyết định điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của nghị quyết này; báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Trường hợp khẩn cấp, có thể điều chỉnh quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại nghị quyết này.

Trong thời gian nghị quyết này có hiệu lực thi hành, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại nghị quyết này với các văn bản quy phạm pháp luật khác về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt thì thực hiện theo quy định tại nghị quyết này.

ANH PHƯƠNG

