Kinh tế

Thị trường

Quốc hội thảo luận, xem xét quyết định thuế môi trường với xăng dầu 0 đồng/lít, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng 0%

SGGPO

Chiều 9-4, dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay đã được trình Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo tờ trình do Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut là 0 đồng/lít.

9 QC.jpeg
Quang cảnh phiên họp Quốc hội chiều 9-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Xăng, dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Thời hạn áp dụng từ ngày 16-4 đến hết 30-6 và Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định để điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) hiệu lực của nghị quyết để bảo đảm việc điều hành thị trường xăng, dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá dầu thế giới.

9 NGÔ VĂN TUẤN.jpeg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết. Ảnh: QUANG PHÚC

Trước đó, Quốc hội đã thông qua việc bổ sung nội dung này vào chương trình kỳ họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã họp và nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết.

Nội dung này sẽ được Quốc hội thảo luận tại các tổ đại biểu cùng với các nội dung về kinh tế - xã hội và ngân sách.

ANH PHƯƠNG

Từ khóa

Etanol Dầu mazut Dầu hỏa Dầu diesel Thuế tiêu thụ đặc biệt Khấu trừ VAT Xăng Mức thuế Thuế suất

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn