Quốc hội thảo luận, xem xét quyết định thuế môi trường với xăng dầu 0 đồng/lít, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng 0%

Chiều 9-4, dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay đã được trình Quốc hội.

Theo tờ trình do Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut là 0 đồng/lít.

Xăng, dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Thời hạn áp dụng từ ngày 16-4 đến hết 30-6 và Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định để điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) hiệu lực của nghị quyết để bảo đảm việc điều hành thị trường xăng, dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá dầu thế giới.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua việc bổ sung nội dung này vào chương trình kỳ họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã họp và nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết.

Nội dung này sẽ được Quốc hội thảo luận tại các tổ đại biểu cùng với các nội dung về kinh tế - xã hội và ngân sách.

