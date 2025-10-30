Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân là trên hết

Ngày 30-10, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác của Trung ương đã kiểm tra thực tế công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa, lũ tại địa bàn TP Đà Nẵng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú tặng quà động viên người dân trong vùng bị lũ cô lập

Cùng đi có các đồng chí: Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng các lãnh đạo của TP Đà Nẵng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn công tác của Trung ương đã kiểm tra thực tế và động viên các hộ dân bị cô lập tại thôn Trà Đóa (xã Thăng An, TP Đà Nẵng), nơi có 17 hộ dân với 49 nhân khẩu bị ngập lụt, cô lập. Tại đây, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tặng quà và hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên người dân nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống.

Thường trực Ban Bí thư đến kiểm tra thực tế tình hình sạt lở tại bờ kè An Lương

Tiếp đó, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến kiểm tra thực tế tình hình sạt lở tại bờ kè An Lương (thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng). Đồng chí Trần Cẩm Tú động viên các lực lượng cùng người dân nỗ lực vượt qua khó khăn, cố gắng khắc phục tạm thời bờ kè.

Bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) bị sạt lở nặng do ảnh hưởng của bão, lũ

Phát biểu tại trụ sở UBND xã Duy Nghĩa, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, trong những ngày qua nhiều địa phương liên tiếp hứng chịu mưa lớn kéo dài, lũ dâng rất nhanh, sạt lở đất, ngập úng, giao thông chia cắt. Trong đó, TP Đà Nẵng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Đồng chí Trần Cẩm Tú thăm hỏi người dân vùng lũ Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng)

Tại đây, đồng chí Trần Cẩm Tú thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gửi đến bà con nhân dân TP Đà Nẵng lời thăm hỏi ân cần và sự chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại mất mát rất lớn này. Đồng thời biểu dương những nỗ lực, sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, tận tụy và trách nhiệm rất cao của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, địa phương, lực lượng quân đội, công an, đặc biệt là bà con nhân dân trong việc phòng, chống, giảm nhẹ tác hại của thiên tai.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị xã hội, các cấp của thành phố tập trung cao độ khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, mưa lũ. Với ưu tiên cao nhất là cứu dân, đảm bảo tính an toàn tính mạng cho nhân dân là trên hết.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi trao tặng quà cho bà con vùng lũ Duy Nghĩa

Đồng chí cho rằng, trước hết triển khai tất cả các biện pháp, phương tiện để tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn những người đang mất tích, di dời ngay, di dời kịp thời các hộ ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Tuyệt đối không để bất cứ người dân nào bị thiếu thốn, bị cô lập mà không có sự hỗ trợ kịp thời.

Thường Trực Ban Bí thư nhấn mạnh, cần bảo đảm chỗ ở tạm an toàn; cung cấp nước sạch, thuốc men, hỗ trợ kịp thời, đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân. Chăm sóc đặc biệt cho những người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương đúng theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao tặng quà cho bà con vùng lũ Duy Nghĩa

Đồng thời, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu địa phương khẩn trương khắc phục hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, thông tin liên lạc và các công trình dân sinh cấp thiết. Tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện thật tốt chính sách đối với các gia đình có người chết, mất tích và chăm lo điều trị tích cực, hiệu quả cho những người bị thương.

Đoàn công tác đã trao tặng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa, lũ cho TP Đà Nẵng và tặng quà hỗ trợ cho các hộ dân trên địa bàn xã Duy Nghĩa.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ ở Đà Nẵng trong những ngày qua đã làm chết 7 người và 4 người mất tích, 19 người bị thương và hơn 75.000 hộ dân bị ngập, 10 xã bị cô lập. Nhiều nhà bị sập đổ, hư hỏng nhiều hạ tầng thiết yếu, tài sản, hoa màu, cây trồng, vật nuôi, thủy hải sản của nhân dân bị thiệt hại nặng nề. Mưa lũ đã làm cho bà con phải sơ tán khẩn cấp, sinh kế bị gián đoạn và đời sống bị đảo lộn.

NGUYỄN CƯỜNG