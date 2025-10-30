Lũ vùng Vu Gia - Thu Bồn đang xuống chậm, hạ lưu đang lên

Hiện nay, mực nước trên thượng lưu và trung lưu sông Vu Gia - Thu Bồn đang xuống chậm, hạ lưu đang lên, sông Tam Kỳ đang lên. Mực nước lúc 6 giờ ngày 30-10 trên các sông như sau: Sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức: 15,69m dưới BĐ3 0,81m, tại Ái Nghĩa ở mức: 9,88m trên BĐ3 0,88m.

Lũ gây ngập nặng ở phường Điện Bàn thuộc hạ lưu sông Thu Bồn

Sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 16,71m trên BĐ3 1,71m, tại Giao Thủy ở mức 9.48m trên BĐ3 0,68m, tại Câu Lâu ở mức 5.54m trên BĐ3 1,54m, tại Hội An ở mức: 3.35m trên BĐ3: 1,35m

Sông Hàn tại Cẩm Lệ ở mức: 3,24m trên BĐ3 0,74m, sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ ở mức: 2,74m trên BĐ3: 0,04m.

Nước lũ dâng đến sát tuyến ĐT607 của phường Điện Bàn Đông

Dự báo, trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên thượng lưu sông Vu Gia – Thu Bồn tiếp tục xuống chậm, hạ lưu sông đạt đỉnh và xuống chậm. Sông Tam Kỳ đạt đỉnh và xuống chậm.

Đỉnh lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt 5,65 – 5,7m trên BĐ3 1,65 – 1,7, ở mức cao hơn năm 1964 0,17 – 0,22m, tại Hội An đạt 3,45 – 3,5m trên BĐ3 1,45 – 1,5m, ở mức cao hơn lũ năm 1964 0,05 – 0,1m, sông Hàn tại Cẩm Lệ đạt 3,4m trên BĐ3 0,9m, sông Tam Kỳ ở mức trên BĐ3.

Theo ghi nhận, tại phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) nước lũ từ rạng sáng đến nay đang lên chậm. Mực nước lên quá lớn, nhiều người dân đã kê đồ đạc lên rất cao nhưng vẫn bị nước lũ nhấn chìm.

Nước lũ dâng ngập cổng phụ của Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc

Còn tại phường Điện Bàn Đông, dù tuyến ĐT607 đi qua địa bàn rất cao nhưng nước lũ cũng đã dâng đến sát lề đường. Nước lũ lớn cũng làm ngập tuyến cổng phụ của Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc đóng trên địa bàn phường, nhiều công nhân buộc phải quay đầu tìm hướng khác vì không băng qua được dòng nước sâu.

NGUYỄN CƯỜNG