Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Đảm bảo tiến độ bố trí trụ sở nhà, đất công dôi dư cho y tế, giáo dục

Sáng 7-7, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM có buổi làm việc với Thường trực UBND TPHCM về bố trí trụ sở nhà, đất công dôi dư cho ngành y tế, giáo dục.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại buổi làm việc về bố trí trụ sở nhà, đất công dôi dư cho ngành y tế và ngành giáo dục Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hiệu quả phục vụ người dân làm mục tiêu

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cho biết, thành phố đang khẩn trương cập nhật, hoàn thiện phương án quản lý, khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư theo hướng ưu tiên phục vụ các lĩnh vực thiết yếu, đặc biệt là giáo dục và y tế.

Đối với lĩnh vực giáo dục, nhu cầu trường lớp tại khu vực trung tâm và các địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao vẫn rất lớn. Tuy nhiên, phần lớn quỹ đất còn lại có diện tích nhỏ, phân tán. UBND yêu cầu Sở GD-ĐT cần phối hợp với các địa phương rà soát kỹ nhu cầu thực tế, ưu tiên các khu đất có diện tích đủ lớn để xây dựng trường học theo quy chuẩn. Đối với các khu đất nhỏ lẻ nằm liền kề các cơ sở giáo dục hiện hữu, cần nghiên cứu phương án mở rộng trường lớp, bổ sung không gian học tập và sinh hoạt cho học sinh.

Cùng với đó, các địa phương cần rà soát lại mạng lưới trường học sau sắp xếp đơn vị hành chính. Thực tế hiện nay có nơi tập trung nhiều trường học nhưng cũng có địa bàn còn thiếu cơ sở giáo dục. Việc phân bổ nguồn lực cần được thực hiện trên cơ sở nhu cầu dân số, quy mô học sinh và định hướng phát triển đô thị của từng khu vực.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh báo cáo tại buổi làm việc Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Công Vinh yêu cầu ngành y tế chủ động chuẩn bị quỹ đất để phát triển hệ thống bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh trong dài hạn. Không chỉ giải quyết nhu cầu hiện tại, thành phố cần tính toán đến dư địa phát triển trong tương lai khi quy mô dân số tiếp tục gia tăng. Đối với các khu đất có diện tích lớn, cần nghiên cứu quy hoạch theo hướng dành quỹ đất cho y tế và giáo dục ngay từ đầu.

Trong giai đoạn chưa sử dụng hết công năng, có thể tổ chức thành công viên, mảng xanh hoặc không gian công cộng phục vụ người dân. Khi nhu cầu phát triển tăng lên, thành phố sẽ thuận lợi trong việc triển khai các dự án bệnh viện, trường học mà không phải mất nhiều thời gian tìm kiếm quỹ đất mới.

"Các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình rà soát quỹ đất, cơ sở nhà đất dôi dư; đồng thời xây dựng phương án khai thác theo hướng lâu dài, bền vững, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm mục tiêu cao nhất. Trong đó, giáo dục và y tế phải được xem là những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển hạ tầng xã hội của thành phố trong giai đoạn tới", đồng chí Nguyễn Công Vinh yêu cầu.

Nền tảng cho sự phát triển bền vững

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, việc quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ nhà, đất công sau sắp xếp không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là cơ hội quan trọng để thành phố bổ sung nguồn lực cho các lĩnh vực thiết yếu, đặc biệt là y tế, giáo dục, văn hóa và các công trình phục vụ cộng đồng.

Thành phố cần quán triệt và thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương về ưu tiên bố trí các cơ sở nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp cho các lĩnh vực phục vụ dân sinh. Trong đó, tuyệt đối tránh tình trạng để nguồn lực công bị lãng phí hoặc sử dụng không đúng mục đích. Trước mắt, UBND TPHCM cần tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án sử dụng các cơ sở dôi dư theo hướng ưu tiên cho y tế, giáo dục, văn hóa và các thiết chế công cộng.

"Việc tận dụng các trụ sở hiện hữu phải gắn với quy hoạch tổng thể phát triển thành phố, đồng thời bảo đảm phù hợp với các định hướng lớn của Trung ương về xây dựng TPHCM trở thành đô thị hiện đại, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu.

Đối với lĩnh vực giáo dục, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhận định: TPHCM không thiếu trường học trên phạm vi toàn thành phố mà chủ yếu thiếu cục bộ tại một số khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh. Vì vậy, việc bố trí các trụ sở dôi dư cần ưu tiên giải quyết tình trạng thiếu phòng học, tạo điều kiện để học sinh được học 2 buổi/ngày theo chủ trương của ngành giáo dục.

Cơ sở tại phường Thới An, TPHCM dự kiến được chuyển đổi phục vụ phát triển trường học. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Về lĩnh vực y tế, đồng chí nhấn mạnh đây là lĩnh vực cần được ưu tiên đặc biệt nhằm mở rộng không gian phát triển, giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực tiễn thời gian qua cho thấy nhiều mô hình tận dụng cơ sở công dôi dư đã phát huy hiệu quả rõ nét như Trung tâm Y tế quận 3 chuyển công năng cho Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, Trung tâm Y tế quận 10 (trước đây) chuyển cho Bệnh viện Nhân dân 115, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ chuyển về Bệnh viện Mắt...

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, giải pháp trước mắt là tiếp tục tận dụng tối đa các cơ sở hiện có. Tuy nhiên, về lâu dài, thành phố cần xây dựng một quy hoạch tổng thể về sử dụng quỹ đất và cơ sở hạ tầng cho y tế, giáo dục gắn với định hướng phát triển đô thị, quy hoạch dân cư và hạ tầng giao thông. Các ngành chức năng rà soát toàn bộ quỹ đất công, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để nghiên cứu bổ sung quỹ đất dành cho các công trình y tế và giáo dục chất lượng cao. Việc đầu tư phải được thực hiện trên cơ sở dữ liệu, dự báo nhu cầu thực tế và quy hoạch dài hạn, tránh tình trạng đầu tư dàn trải hoặc thiếu đồng bộ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng gợi mở việc nghiên cứu các mô hình tích hợp giữa giáo dục và y tế, như bố trí trạm y tế trong trường học, xây dựng các mô hình trường học gắn với chăm sóc sức khỏe học đường nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh phát triển hệ thống y tế theo mô hình đa trung tâm. Bên cạnh trung tâm y tế chuyên sâu tại khu vực nội đô, thành phố cần hình thành các cực tăng trưởng y tế mới tại khu vực phía Tây Bắc, phía Đông và các địa bàn động lực phát triển mới....

“Chúng ta phải nhìn xa hơn nhu cầu hiện tại để chuẩn bị cho tương lai. Việc sử dụng hiệu quả các trụ sở công dôi dư không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của hệ thống y tế và giáo dục thành phố trong nhiều năm tới”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

PGS-TS NGUYỄN TẤN PHÁT, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM: Tiết kiệm nguồn lực, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh Việc tiếp nhận và chuyển đổi công năng các cơ sở công dôi dư cần được xem xét trên cơ sở phù hợp với đặc thù sử dụng của từng ngành. Đối với giáo dục, nhu cầu hiện nay tập trung vào việc bổ sung phòng học, mở rộng không gian học tập, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và giảm áp lực quá tải tại một số khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh. PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Ảnh: HOÀNG HÙNG Nhiều cơ sở công sau sắp xếp có vị trí thuận lợi, hạ tầng tương đối hoàn chỉnh. Nếu được rà soát, cải tạo phù hợp sẽ giúp ngành giáo dục nhanh chóng bổ sung thêm cơ sở vật chất mà không phải đầu tư mới hoàn toàn, qua đó tiết kiệm nguồn lực và đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

PGS-TS-BS TĂNG CHÍ THƯỢNG, Giám đốc Sở Y tế TPHCM: Nâng chất lượng sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội bền vững Cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và gia tăng dân số cơ học, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng lớn. Trong khi đó, nhiều cơ sở y tế hiện hữu, đặc biệt tại khu vực trung tâm, đang chịu áp lực quá tải về hạ tầng và không gian phát triển. Vì vậy, việc tận dụng hiệu quả quỹ nhà, đất công sau sắp xếp sẽ tạo thêm nguồn lực để mở rộng mạng lưới y tế, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân. PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Ảnh: HOÀNG HÙNG Định hướng của thành phố là phát triển hệ thống y tế theo mô hình đa trung tâm, không tập trung toàn bộ nguồn lực vào khu vực nội đô mà từng bước hình thành các cực y tế mới tại khu vực phía Đông, phía Tây Bắc và các địa bàn động lực phát triển. Nếu được quy hoạch và khai thác hiệu quả, các cơ sở công dôi dư sau sắp xếp sẽ trở thành nguồn lực quan trọng để thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển y tế đến năm 2030 và những năm tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

THÀNH AN