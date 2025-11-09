Xã hội

Thủy điện Trị An tăng xả tràn, cảnh báo người dân hạ du chủ động ứng phó

SGGPO

Ngày 9-11, Công ty Thủy điện Trị An (xã Trị An, tỉnh Đồng Nai) cho biết đã tiến hành tăng lưu lượng xả qua đập tràn để điều tiết hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình trước diễn biến mưa lũ phức tạp.

Cụ thể, từ 7 giờ sáng, lưu lượng xả qua đập tràn được nâng lên 320m³/giây, kết hợp xả qua các tổ máy phát điện với lưu lượng 750–800m³/giây, tổng lượng nước xả về hạ du đạt 1.000–1.100m³/giây. Đến 14 giờ cùng ngày, lưu lượng xả tràn tiếp tục tăng lên 480m³/giây, nâng tổng lưu lượng xả xuống hạ du lên 1.200–1.300m³/giây.

Trước đó, lưu lượng xả tràn duy trì ở mức thấp, chỉ 160m³/giây. Việc điều chỉnh được thực hiện theo phương án điều tiết hồ chứa đã được phê duyệt, dựa trên tình hình thời tiết, lưu lượng nước về hồ và mực nước hạ du sông Đồng Nai.

2.jpg
Công ty Thủy điện Trị An khuyến cáo người dân sinh sống, canh tác, chăn nuôi và hoạt động thủy sản tại vùng hạ du chủ động triển khai các biện pháp ứng phó: di dời tài sản, gia súc, ghe thuyền đến nơi an toàn, theo dõi sát thông tin để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Thủy điện Trị An là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Nam bộ, không chỉ phục vụ sản xuất điện mà còn đóng vai trò quan trọng trong điều tiết lũ, ngăn mặn và bảo đảm nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp tại vùng hạ lưu sông Đồng Nai.

BÙI LIÊM

