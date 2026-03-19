Kinh tế

Tài chính- Chứng khoán

Tiền gửi dân cư tăng, chiếm 40% tổng vốn huy động

SGGPO

Chiều 19-3, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 2, cho biết trong 2 tháng đầu năm, huy động vốn trên địa bàn khu vực 2 (gồm TPHCM và tỉnh Đồng Nai) đạt 5,731 triệu tỷ đồng. Trong đó, TPHCM chiếm 5,244 triệu tỷ đồng, Đồng Nai đạt 487.000 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, huy động vốn tại TPHCM và Đồng Nai giảm nhẹ 0,26% do tiền gửi thanh toán của tổ chức giảm 4,2%. Trong khi đó, tiết kiệm dân cư vẫn tăng 2,63%, chiếm khoảng 40% tổng huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, là điểm tựa ổn định nguồn vốn ngân hàng.

“Nguyên nhân khiến tiền gửi dân cư duy trì tăng trưởng tốt là nhờ các dịch vụ ngân hàng điện tử và sản phẩm tiền gửi đa dạng. Huy động vốn tăng trưởng tích cực cũng tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng khai thác, sử dụng vốn hiệu quả”, ông Lệnh cho biết.

Liên quan đến dư nợ cho vay, tính đến cuối tháng 2-2026, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai đạt 5,853 triệu tỷ đồng, tăng 0,8% so với cuối năm 2025.

NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Nguyễn Đức Lệnh NHNN Huy động vốn Tổ chức tín dụng Tín dụng Dư nợ Đồng Nai TP.HCM Điểm tựa Tỷ đồng

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn