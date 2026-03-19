Tiền gửi dân cư tăng, chiếm 40% tổng vốn huy động

Chiều 19-3, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 2, cho biết trong 2 tháng đầu năm, huy động vốn trên địa bàn khu vực 2 (gồm TPHCM và tỉnh Đồng Nai) đạt 5,731 triệu tỷ đồng. Trong đó, TPHCM chiếm 5,244 triệu tỷ đồng, Đồng Nai đạt 487.000 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, huy động vốn tại TPHCM và Đồng Nai giảm nhẹ 0,26% do tiền gửi thanh toán của tổ chức giảm 4,2%. Trong khi đó, tiết kiệm dân cư vẫn tăng 2,63%, chiếm khoảng 40% tổng huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, là điểm tựa ổn định nguồn vốn ngân hàng.

“Nguyên nhân khiến tiền gửi dân cư duy trì tăng trưởng tốt là nhờ các dịch vụ ngân hàng điện tử và sản phẩm tiền gửi đa dạng. Huy động vốn tăng trưởng tích cực cũng tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng khai thác, sử dụng vốn hiệu quả”, ông Lệnh cho biết.

Liên quan đến dư nợ cho vay, tính đến cuối tháng 2-2026, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai đạt 5,853 triệu tỷ đồng, tăng 0,8% so với cuối năm 2025.

NHUNG NGUYỄN