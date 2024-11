Tiện ích nhận lương hưu, trợ cấp qua ngân hàng

Nhân viên Bưu điện TPHCM chi trả lương hưu và tư vấn người dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản

An toàn, thuận tiện

Nghỉ việc tại công ty cũ từ tháng 6, đến đầu tháng 9, chị Lê Thị Minh (quận Gò Vấp, TPHCM) đến Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tại đây, chị Minh được nhân viên hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, đăng ký nhận tiền trợ cấp qua tài khoản ngân hàng. Sau khi được duyệt hồ sơ, đều đặn hàng tháng, chị Minh được nhận tiền trợ cấp qua tài khoản mà không phải đi lại nhiều lần.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tân (quận 12, TPHCM) là cán bộ hưu trí hưởng lương hưu gần 6 năm nay. Trước đây, đến ngày chi trả lương hưu, ông Tân đến điểm chi trả của Bưu điện để nhận. Nhiều hôm do sức khỏe không tốt, ông Tân phải nhờ con cháu chở đi. Chưa kể, những lần ngày chi trả rơi vào ngày nghỉ, ông phải chờ mấy ngày mới được nhận tiền, trong khi các khoản chi vào đầu tháng rất nhiều. Hai năm trước, được nhân viên BHXH tư vấn tiện ích khi nhận lương hưu không dùng tiền mặt, ông Tân đăng ký mở thẻ để nhận qua tài khoản, không còn vất vả đi lại.

Ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc BHXH TPHCM, cho biết, thời gian qua, BHXH TPHCM đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ngân hàng để phục vụ người tham gia ngày càng tốt hơn. Cùng với sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM, sự phối hợp của cơ quan ban ngành trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, khuyến khích cơ quan, doanh nghiệp và người dân sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt góp phần quan trọng trong việc gia tăng số người nhận chế độ với phương thức thanh toán hiện đại, thuận tiện, phù hợp với sự phát triển của xã hội.

Đầu năm 2024, BHXH TPHCM tham mưu UBND TPHCM ban hành công văn vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, phấn đấu đạt 74% đối với người hưởng lương hưu hàng tháng (cao hơn tỷ lệ BHXH Việt Nam giao 3%); đạt 99% với người hưởng trợ cấp một lần (cao hơn tỷ lệ BHXH Việt Nam giao 1%); đạt 99% với người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đến hết tháng 10-2024, có 202.231/260.631 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận tiền qua tài khoản, tỷ lệ 77,59% (vượt 6,59% so với tỷ lệ BHXH Việt Nam giao); 113.027/114.069 người hưởng chế độ BHXH một lần qua tài khoản, tỷ lệ 99,1% (vượt 1,1% so với tỷ lệ BHXH Việt Nam giao); 152.738/152.753 người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản, tỷ lệ 99,9% (vượt 0,9% so với tỷ lệ BHXH Việt Nam giao).

Đảm bảo an toàn, hiệu quả

Chủ trương chi trả tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không dùng tiền mặt được Chính phủ chỉ đạo, BHXH Việt Nam triển khai xuyên suốt từ nhiều năm triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06), việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản được đẩy mạnh, mang lại kết quả tích cực.

Từ tháng 3-2024, Bộ Công an và BHXH Việt Nam đã thống nhất ban hành quy trình phối hợp triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc phối hợp này nhằm vận động, tuyên truyền người dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt, kết hợp xác minh, làm sạch dữ liệu người hưởng. Ngay sau đó, BHXH Việt Nam đã có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành để hướng dẫn thực hiện quy trình phối hợp.

Ông Lò Quân Hiệp cho biết thêm, việc triển khai và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và hiệu quả hoạt động của hệ thống thanh quyết toán, dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; tránh tình trạng mất cắp, giảm chi phí in ấn và vận chuyển tiền mặt. Sử dụng các phương thức thanh toán điện tử giúp tăng tính minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý chi trả của Nhà nước; khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước, minh bạch hóa các hoạt động thanh toán và thu nhập cá nhân, bảo đảm chi trả đúng đối tượng.

Theo Giám đốc BHXH TPHCM, để đạt kết quả trên, BHXH TPHCM đã và đang triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, phối hợp với các ngành liên quan hoàn thiện cơ sở pháp lý; tuyên truyền chủ trương của Chính phủ về chi trả an sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng; về hiệu quả, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; quy trình, thủ tục thực hiện, các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số khó khăn như một số người hưởng chưa mặn mà với việc nhận tiền qua tài khoản, nhiều người dân ở vùng ven gặp khó khi sử dụng thẻ ATM do số lượng ngân hàng còn hạn chế. Việc bảo lưu khoản tiền 50.000 đồng trong thẻ cũng là một nguyên nhân gây khó khăn trong công tác vận động…

Thời gian tới, BHXH TPHCM tiếp tục đề ra các giải pháp để đạt mục tiêu mở rộng phương thức chi trả hiện đại theo tinh thần chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, qua đó đem lại lợi ích thiết thực cho người hưởng và góp phần vào công cuộc hiện đại hóa nền kinh tế - xã hội trên địa bàn. BHXH TPHCM kiến nghị hệ thống ngân hàng thương mại nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường mạng lưới điểm rút tiền để người hưởng thuận lợi trong việc tiếp cận dịch vụ; nâng cấp hệ thống công nghệ đảm bảo việc chuyển tiền nhanh chóng, an toàn. Cần có cơ chế ưu đãi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản như giảm phí mở thẻ, thanh toán hóa đơn, rút tiền mặt, các giao dịch được giảm, miễn phí. Kiến nghị Sở Tư pháp, Công an TPHCM tăng cường phối hợp chia sẻ thường xuyên, liên tục dữ liệu khai tử, mất tích để xác minh kịp thời dừng hưởng các chế độ đang chi trả không dùng tiền mặt…

HƯNG VƯỢNG