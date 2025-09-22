Tiểu thuyết kinh điển Pháp lên màn ảnh rộng Việt

Tác phẩm Trái tim què quặt (tên tiếng Pháp: À cloche coeur) của nhà văn Catherine Arley được đạo diễn Quốc Công lấy cảm hứng để chuyển thể thành phim cùng tên thuộc thể loại tâm lý - ly kỳ.

À cloche coeur từng được phát hành tại Việt Nam với tên gọi Nỗi đau của người thiếu nữ. Tác phẩm này cũng từng được chuyển thể thành kịch nói với tên Giờ của quỷ do đạo diễn Việt Linh biên kịch.

Teaser poster phim Trái tim què quặt. Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ về việc vì sao giữ nguyên tên gốc Trái tim què quặt cho tác phẩm điện ảnh lần này, đại diện nhà sản xuất Toka Studio cho biết, muốn giữ đúng tinh thần gốc của tác phẩm, nhất là yếu tố ly kỳ và bí ẩn.

Trái tim què quặt kể câu chuyện của những con người sinh sống tại thị trấn yên bình. Thế nhưng, mọi thứ nhanh chóng bị xáo trộn khi một thi thể bị sát hại được phát hiện và những nghi ngờ bắt đầu đổ dồn lên người thân của nạn nhân.

Quách Ngọc Ngoan sẽ có phần kết hợp cùng bạn diễn Xuân Văn. Ảnh: ĐPCC

Phim quy tụ dàn diễn viên gồm nhiều cái tên đã được minh chứng thực lực diễn xuất: Quách Ngọc Ngoan, Xuân Văn, Nhật Linh, Việt Hưng.

Trong đó, đây là tác phẩm đánh dấu màn tái xuất điện ảnh của Quách Ngọc Ngoan sau 7 năm kể từ Người bất tử ra mắt vào năm 2018.

Trong khi Việt Hưng và Nhật Linh tạo thành cặp đôi ăn ý trong phim. Ảnh: ĐPCC

Một điểm khá đặc biệt, Trái tim què quặt là bộ phim đầu tiên tung teaser trailer đôi với hai tuyến truyện song song của hai cặp nhân vật chính.

Nếu teaser 1 kết lại với phân cảnh chiếc xe hơi bị tai nạn cùng câu chuyện về nhân vật Sơn và Ánh do Nhật Linh và Việt Hưng thủ vai - một cặp đôi đang mê đắm trong tình yêu; đoạn teaser 2 mở ra câu hỏi về những rạn nứt, ngờ vực của cặp đôi Triết và Xuân do Quách Ngọc Ngoan và Xuân Văn đảm trách.

Một điều thú vị khác, dù là hai teaser hoàn toàn khác nhau nhưng lại có cùng một phân cảnh kết, càng dấy lên sự tò mò của khán giả.

Trái tim què quặt dự kiến khởi chiếu từ ngày 7-11.

HẢI DUY