Nhiều hình ảnh đẹp trưng bày tại triển lãm về TPHCM qua góc nhìn điện ảnh

Viện Phim Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh “Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh” trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV.

Nhiều hình ảnh đẹp được trưng bày tại triển lãm về TPHCM qua góc nhìn điện ảnh

Triển lãm được tổ chức nhằm tôn vinh vai trò của điện ảnh trong việc ghi lại những chặng đường lịch sử, phản ánh quá trình hình thành, phát triển và hội nhập của TPHCM, trung tâm văn hóa, kinh tế, nghệ thuật lớn của cả nước.

Thông qua những thước phim và hình ảnh lưu trữ, triển lãm mang đến cho công chúng những cảm xúc về một đô thị năng động, sáng tạo, luôn hướng tới tương lai mà vẫn gìn giữ bản sắc riêng.

Hình ảnh được trưng bày trong triển lãm

Triển lãm sẽ giới thiệu những hình ảnh được trích từ một số bộ phim tài liệu, phim truyện điện ảnh, phóng sự… có nhân vật, câu chuyện, bối cảnh quay tại TPHCM và một số cảnh đẹp, di sản, danh thắng, bản sắc văn hóa của thành phố.

Vẻ đẹp của thiên nhiên, con người được giới thiệu qua những hình ảnh trưng bày tại triển lãm sẽ là những mảnh ghép nhiều màu sắc, mang đến cho người xem nhiều cảm xúc về TPHCM, một thành phố luôn hướng tới tương lai mà vẫn bảo tồn những giá trị độc đáo của riêng mình, từ đó góp phần lan tỏa, quảng bá văn hóa, danh lam thắng cảnh, tiềm năng phát triển du lịch của TPHCM.

Triển lãm dự kiến giới thiệu hơn 200 hình ảnh được trích từ các bộ phim tài liệu, phim truyện, phóng sự... cùng nhiều tư liệu sưu tầm từ Sở VH-TT, Sở Du lịch, Hội Điện ảnh TPHCM.

Nội dung trưng bày chia làm ba phần: Thời kỳ Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1945 - 1975) với những bộ phim tiêu biểu như Sài Gòn vui chiến thắng, Mùa gió chướng, Biệt động Sài Gòn, Cánh đồng hoang…

Thời kỳ kiến thiết, xây dựng đất nước (1976 - 1985) qua các tác phẩm như Sài Gòn những ngày đầu giải phóng, Thành phố của mỗi chúng ta, Vị đắng tình yêu…

Thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển (1986 - 2025) với những thước phim gần gũi, hiện đại như Sài Gòn anh yêu em, Em và Trịnh, Mai, Góc nhớ Sài Gòn...

Triển lãm cũng ứng dụng công nghệ mới với không gian trải nghiệm thực tế ảo (MR), photobooth 360 độ và gian hàng phát vé xem phim miễn phí, giúp khán giả tương tác và khám phá các nội dung của LHP Việt Nam một cách sinh động.

Dự kiến, triển lãm khai mạc sáng 21-11 tại Công viên Lam Sơn TPHCM. Sự kiện có sự tham dự của các nghệ sĩ, đạo diễn, nhà biên kịch, nhiếp ảnh gia cùng đông đảo công chúng yêu điện ảnh.

MAI AN