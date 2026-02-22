Tìm thấy thi thể 6 nạn nhân trong vụ lật tàu ở hồ Thác Bà

Tính đến 17 giờ cùng ngày, nạn nhân cuối cùng vụ tai nạn đường thủy đã được tìm thấy.
Trong 6 nạn nhân, lực lượng của Lữ đoàn 126 tìm được 2 nạn nhân, lực lượng thợ lặn địa phương tìm được 4 nạn nhân.
Trước đó, nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà (Lào Cai), ngay trong đêm 21-2, Lữ đoàn 126, Quân chủng Hải quân đã điều động lực lượng, phương tiện cơ động đến hiện trường để thực hiện tìm kiếm cứu nạn.
20 đặc công người nhái có kinh nghiệm cùng máy lặn sâu, xuồng cứu nạn, máy nén khí và nhiều loại trang thiết bị cứu nạn khác, cơ động đến hồ Thác Bà để tổ chức tìm kiếm.
>>> Một số hình ảnh lực lượng đặc công tham gia tìm kiếm các nạn nhân: