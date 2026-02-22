Tìm thấy thi thể 6 nạn nhân trong vụ lật tàu ở hồ Thác Bà

Tới cuối giờ chiều 22-2, lực lượng chức năng đã tìm thêm được 5 thi thể trong vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, như vậy cả 6 nạn nhân mất tích đã được tìm thấy.

Tính đến 17 giờ cùng ngày, nạn nhân cuối cùng vụ tai nạn đường thủy đã được tìm thấy.

Trong 6 nạn nhân, lực lượng của Lữ đoàn 126 tìm được 2 nạn nhân, lực lượng thợ lặn địa phương tìm được 4 nạn nhân.

Trước đó, nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà (Lào Cai), ngay trong đêm 21-2, Lữ đoàn 126, Quân chủng Hải quân đã điều động lực lượng, phương tiện cơ động đến hiện trường để thực hiện tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng đặc công xuyên trưa tìm kiếm các nạn nhân

20 đặc công người nhái có kinh nghiệm cùng máy lặn sâu, xuồng cứu nạn, máy nén khí và nhiều loại trang thiết bị cứu nạn khác, cơ động đến hồ Thác Bà để tổ chức tìm kiếm.

>>> Một số hình ảnh lực lượng đặc công tham gia tìm kiếm các nạn nhân:

Lòng hồ Thác Bà có mực nước sâu, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm

Hồ Thác Bà ở giữa 2 huyện Yên Bình và Lục Yên trước đây, nay thuộc tỉnh Lào Cai, nằm trên dòng sông Chảy. Là 1 trong 3 hồ nước nhân tạo lớn nhất nước, rộng gần 20.000ha, với trên 80km chiều dài, chiều rộng 8-10km, chỗ sâu tới 45m

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126 tham gia tìm kiếm các nạn nhân

ĐỖ TRUNG