Tổ chức Nhạc hội Cảnh sát thế giới tại Việt Nam

Nhạc hội Cảnh sát thế giới tại Việt Nam được Bộ Công an tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10-8 tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội.

Sáng 7-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ Tổ quốc và ra mắt giao diện mới Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ chủ trì họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (X03, Bộ Công an) cho biết, ngoài sự kiện trên, Bộ Công an sẽ tổ chức triển lãm “Công an nhân dân Việt Nam - 80 năm vì bình yên cuộc sống” từ ngày 5-8 đến 14-9, tại Bảo tàng Hà Nội; triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn…

Sắp tới, Bộ Công an sẽ phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào” (lúc 8 giờ ngày 14-8 tại tỉnh Tuyên Quang).

Cùng với đó, tổ chức Lễ khánh thành trụ sở Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, Hà Nội và khởi công xây dựng trụ sở Bộ Công an, số 15 Trần Bình Trọng, Hà Nội; gắn biển một số công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (dự kiến trong tháng 8-2025).

Bên cạnh đó, Bộ Công an tổ chức Chương trình “Ngày hội bình yên”, gồm chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao (tổ chức từ 16-8 đến 19-8, tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội).

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, sắp tới, Bộ Công an phối hợp Báo Nhân dân tổ chức sự kiện đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” (từ 5 giờ đến 9 giờ, ngày 16-8, tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội). Phối hợp Tạp chí Cộng sản tổ chức Chương trình nghệ thuật “Sao Độc lập 2025” - năm thứ X (dự kiến lúc 20 giờ ngày 24-8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội).

Tại họp báo, trả lời câu hỏi của Báo SGGP về kết quả 80 năm trong công tác đối ngoại, nhất là việc Bộ Công an tham gia phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và giải quyết các vấn đề an ninh khu vực, thế gới, Đại tá Lê Hoàng Dương, Cục phó Cục Đối ngoại (Bộ Công an) cho biết, Bộ Công an luôn coi trọng mặt trận đối ngoại, đặc biệt trong xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống nói chung và hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nói riêng.

Đại tá Lê Hoàng Dương, Cục phó Cục Đối ngoại (Bộ Công an). Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo Đại tá Lê Hoàng Dương, với tất cả vấn đề trên, một quốc gia riêng lẻ không thể xử lý được, đó là phương châm của Cục Đối ngoại trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện.

Thông tin thêm, Đại tá Lê Hoàng Dương cho biết, thời gian qua, Bộ Công an đã tăng cường hoạt động đối ngoại. Hiện, Cục Đối ngoại đã có quan hệ đối tác với hơn 160 đơn vị, gồm các cơ quan thực thi pháp luật tại hơn 60 quốc gia.

Cục Đối ngoại đang chủ động tham gia, mở rộng mạng lưới sĩ quan liên lạc ở những nước này và ngược lại, các quốc gia cũng mở rộng hệ thống sĩ quan liên lạc và thực thi pháp luật tại Việt Nam.

Về phía Việt Nam, Bộ Công an là cơ quan trung ương về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án và là lực lượng chủ công trong tương trợ tư pháp và hình sự. Qua đó đã đạt nhiều kết quả rất tốt trong thời gian qua...



Trong khuôn khổ họp báo, Bộ Công an đã ra mắt giao diện mới của Cổng thông tin điện tử Bộ Công an; trang truyền thống thành tựu công an nhân dân Việt Nam. Lãnh đạo Bộ Công an và các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút để chính thức xuất hiện giao diện mới Cổng thông tin điện tử Bộ Công an. Ảnh: ĐỖ TRUNG Tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc tỏ và các đại biểu tham dự đã cùng thực hiện nghi thức nhấn nút để chính thức xuất hiện giao diện mới Cổng thông tin điện tử Bộ Công an có địa chỉ tại: https://bocongan.gov.vn. Đáng chú ý, chuyên mục "Bộ với Công dân" cho phép người dân được tương tác, đặt câu hỏi trực tiếp tới Bộ Công an và được giải đáp nhanh chóng.

ĐỖ TRUNG