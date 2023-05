Tổ chức thi lậu, cuộc thi người đẹp chuyển giới bị phạt 55 triệu đồng

Ngày 18-5, Sở VH-TT TPHCM cho biết, thời gian qua đã phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ các nội dung liên quan cuộc thi Đại sứ Hoàn mỹ 2023 tổ chức không phép.

Sở đã tham mưu UBND TPHCM có quyết định xử phạt đơn vị tổ chức về hành vi vi phạm hành chính với mức 55 triệu đồng (căn cứ theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ).

Trước đó, ngày 11-5, Ban tổ chức cuộc thi Đại sứ Hoàn Mỹ cũng đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc, cũng như thực hiện việc đóng phạt theo quy định. Ông Nguyễn Tấn Kiệt, Trưởng phòng Nghệ thuật Sở VH-TT TPHCM cho biết, Đại sứ Hoàn mỹ 2023 là cuộc thi người đẹp chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Sở VH-TT TPHCM khuyến cáo các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cần tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, góp phần tạo nên môi trường hoạt động lành mạnh, công bằng. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cụ thể về vụ việc, tối 8-4 trên địa bàn thành phố có diễn ra cuộc thi người đẹp với tên gọi là “The Final Night - Gala Đại sứ Hoàn mỹ - Miss International Queen Viet Nam 2023” do Công ty TNHH Hương Giang Entertainment tổ chức tại phim trường Zoom Media (quận 12).

Khi nhận thông tin, thanh tra sở chủ động phối hợp với Đội 3 - Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) Công an TPHCM và Phòng Văn hóa và Thông tin quận 12, đề nghị cử lực lượng kiểm tra, xử lý theo quy định. Qua làm việc, đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị dừng chương trình do không có văn bản chấp thuận của Sở VH-TT TPHCM nhưng đơn vị này không chấp hành, vẫn tiếp tục thực hiện chương trình.

Ngày 10-4, Thanh tra Sở VH-TT tiếp tục làm việc với Công ty TNHH Hương Giang Entertainment. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1991) là Giám đốc Công ty TNHH Hương Giang Entertainment, thừa nhận công ty tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận là hoàn toàn chưa đúng quy định của pháp luật. Thanh tra sở đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty này về hành vi tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận (theo quy định tại Khoản 5, Điều 12 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo).