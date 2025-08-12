Khởi động cuộc thi ảnh xiếc Việt Nam

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài yêu mến nghệ thuật xiếc, diễn ra từ 11-8 đến hết 21-9-2025, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn (16-1-1956 – 16-1-2026).

Sự kiện nhằm tôn vinh vẻ đẹp độc đáo của nghệ thuật xiếc qua góc nhìn sáng tạo, đồng thời lan tỏa tình yêu với loại hình biểu diễn đặc sắc này tới khán giả trong và ngoài nước. NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn thông qua những khoảnh khắc được ghi lại, hình ảnh người nghệ sĩ xiếc Việt Nam sẽ đến gần hơn với công chúng, không chỉ trên sân khấu mà cả trong đời sống, để mọi người thêm hiểu, trân trọng và yêu mến họ”.

Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật Xiếc Việt Nam

Theo ban tổ chức, cuộc thi có nhiều giải thưởng dành cho các tác phẩm xuất sắc. 30 tác phẩm vào vòng chung kết sẽ được chọn trưng bày triển lãm. Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng tạo điều kiện để các nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia và người yêu xiếc có cơ hội tiếp cận gần hơn với nghệ sĩ, sân khấu, các buổi biểu diễn và luyện tập, từ đó ghi lại những khoảnh khắc chân thực, sống động nhất.

Cuộc thi kỳ vọng góp phần viết nên câu chuyện về xiếc Việt Nam, một hành trình vừa giàu tính nghệ thuật, vừa đậm chất nhân văn. Đây là dịp để biến những khoảnh khắc sáng tạo thành tác phẩm để đời, lan tỏa sức hút của nghệ thuật xiếc tới mọi người, mọi nơi.

MAI AN