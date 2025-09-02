“Tôi yêu Việt Nam” - lời ca từ trái tim hòa cùng nhịp đập Tổ quốc

Trong không khí rộn ràng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, Sao Mai Huyền Trang đã ra mắt MV Tôi yêu Việt Nam ca khúc do nhạc sĩ trẻ Hưng Cacao sáng tác, với sự kết hợp đặc biệt cùng nhóm nhạc Oplus.

Tôi yêu Việt Nam được Hưng Cacao sáng tác riêng cho Huyền Trang cách đây ba năm, ca khúc mang màu sắc pop sôi động pha rap trẻ trung, bài hát thể hiện tinh thần mạnh mẽ, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Với ca khúc Tôi yêu Việt Nam, nhạc sĩ Hưng Cacao không chỉ là người sáng tác mà còn trực tiếp phối khí và “mix master” luôn cho bản thu âm của Huyền Trang. Được chính “cha đẻ” của ca khúc chăm chút từng li từng tí là điều mà rất nhiều ca sĩ mong muốn, giúp tác phẩm càng trở nên hoàn hảo.

Ca khúc do Huyền Trang thực hiện với sự kết hợp đặc biệt cùng nhóm nhạc Oplus

Huyền Trang cho biết cô đã “giữ” ca khúc đến đúng thời điểm đặc biệt này mới chính thức ra mắt: “Tôi muốn gửi đến khán giả một sản phẩm thật sự ý nghĩa, trọn vẹn cả về âm nhạc lẫn tinh thần, và dịp Quốc khánh 2-9 chính là khoảnh khắc thiêng liêng nhất để cất lên lời ca yêu thương Tổ quốc”.

Điểm nhấn của MV chính là sự hòa giọng lần đầu tiên giữa Huyền Trang và nhóm Oplus. Nữ ca sĩ bộc bạch: “Tôi muốn khi khán giả nghe, sẽ cảm nhận được một bản hòa ca hài hòa của cả năm giọng hát, chứ không phải nhóm là khách mời của tôi. Đó là điều thú vị nhất ở sản phẩm này”.

Oplus, nhóm nhạc được yêu mến suốt hơn 10 năm qua, cũng từng gây tiếng vang với dự án #VN1945, đã góp phần tạo nên một bản phối đầy sức sống và lan tỏa tinh thần gắn kết.

MV được đạo diễn Nguyễn Anh Dũng (Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam) thực hiện trong studio với công nghệ kỹ xảo hiện đại. Hiệu ứng hình ảnh trẻ trung, sáng tạo đã làm nổi bật thông điệp về một Việt Nam năng động, phát triển, đồng thời mang đến cảm xúc tự hào cho người xem.

Hình ảnh trong MV

Dịp này Huyền Trang còn giới thiệu MV Quê hương Việt Nam tôi (nhạc sĩ Tuấn Phương, lời Lê Tự Minh), gợi nhớ không khí âm nhạc thập niên 90 cùng những cảnh quay tuyệt đẹp trải dài từ Bình Liêu, Nha Trang đến Hà Giang, Lũng Cú...

MAI AN