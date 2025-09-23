Tổng Bí thư Tô Lâm: Chừng nào dân còn kêu ca tức là chính quyền hoạt động chưa hiệu quả

Liên quan đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, bộ máy hoạt động đi vào ổn định và từng bước hiệu quả nhưng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện, nhất là ở cấp phường, xã.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri TP Hà Nội, chiều 23-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chiều 23-9, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội XV, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri 11 phường, gồm Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Bạch Mai, Hai Bà Trưng và Vĩnh Tuy.

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Lan Hương, cùng lãnh đạo các sở ngành, các phường trên địa bàn.

Cử tri mong ổn định thị trường bất động sản

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri ghi nhận, đánh giá cao việc Bộ Chính trị ban hành nhiều nghị quyết quan trọng trong năm 2025, trong đó có Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đến tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cử tri Nguyễn Văn Lâm (phường Ngọc Hà) kỳ vọng kỳ họp thứ 10 của Quốc hội sẽ sớm thể chế hóa nghị quyết này để tạo ra chuyển biến căn bản trong công tác giáo dục, đồng thời đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm ngân sách cho y tế cơ sở, bảo hiểm y tế toàn dân, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm chi phí cho người dân.

Cử tri Nguyễn Văn Lâm cũng thẳng thắn nhận định, thực tế vẫn còn tình trạng luật vừa mới ban hành đã lại phải sửa đổi, bổ sung. Việc triển khai các dự án đầu tư công vẫn chậm trễ, đội vốn, phân bổ ngân sách chưa hợp lý; công tác quản lý - giám sát chưa chặt chẽ…

Bày tỏ quan tâm đặc biệt đến thị trường bất động sản, cử tri Phạm Xuân Mai (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) đề nghị Quốc hội có giải pháp kiềm chế giá bất động sản, tránh biến động bất thường, đặc biệt là ngăn chặn tình trạng “thổi giá” lên quá cao, để người lao động có cơ hội an cư lạc nghiệp.

Quan sát thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thời gian qua, cử tri nhìn nhận khối lượng công việc của cấp xã, phường rất lớn, do tiếp nhận thêm nhiệm vụ từ cấp quận, huyện, trong khi số lượng phòng, ban chuyên môn giảm, gây khó khăn trong công tác.

Ông đề nghị Trung ương có đề án nghiên cứu cụ thể nhu cầu công việc của các cơ quan hành chính địa phương, khảo sát thực tiễn để xây dựng mô hình vận hành phù hợp, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Cùng với đó là nghiên cứu, có lộ trình đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị và nhân lực, tránh làm vội, chạy theo chỉ tiêu, thành tích.

Cử tri Hà Nội tham dự cuộc tiếp xúc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đề cập đến thực trạng thực phẩm "bẩn" tràn lan, đang tác động sâu sắc đến sức khỏe cộng đồng, tuổi thọ, sức lao động, sự phát triển giống nòi và làm suy yếu nội lực quốc gia, cử tri Hoàng Thị Ái Liên (phường Đống Đa) nhìn nhận, chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh, sạch, bền vững, nông sản an toàn là thách thức rất lớn, song nếu chúng ta biết tổ chức, chọn cách làm đúng thì sẽ thành công và lan tỏa được mô hình này. Bà Liên mong muốn Nhà nước xây dựng cơ chế, chính sách để bảo vệ, khuyến khích doanh nghiệp, bà con nông dân sản xuất sạch.

Cán bộ công chức không coi cơ quan Nhà nước là “chỗ trú chân an toàn”

Phát biểu sau khi lắng nghe ý kiến của các cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ tin vui khi sau 9 tháng có nhiều chỉ số đạt kết quả tích cực, điển hình là kết quả thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2025 đã đạt kế hoạch, về đích trước 3 tháng. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng đã chỉ rõ nhiều vấn đề bất cập liên quan đến thủ tục hành chính. “Phải tiếp tục rà soát, thấy không cần thiết thì bỏ đi, quản lý bằng cách khác, giảm gánh nặng cho chính quyền cơ sở và cho người dân”, Tổng Bí thư phát biểu.

Hồi đáp các ý kiến cử tri, đồng chí Tô Lâm đề cập 5 nhóm vấn đề.

Nhóm vấn đề thứ nhất, liên quan đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng Bí thư đánh giá bộ máy hoạt động đi vào ổn định và từng bước hiệu quả nhưng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện, nhất là ở cấp phường, xã. “Mọi chủ trương, chính sách của Đảng phải được cấp cơ sở giải quyết. Phường phải giải quyết cho dân, không được yêu cầu dân phải đến chỗ này chỗ kia”, Tổng Bí thư yêu cầu. Theo Tổng Bí thư, chừng nào dân còn kêu ca tức là chính quyền hoạt động chưa hiệu quả.

Tổng Bí thư cũng khuyến khích việc cán bộ công chức không coi cơ quan Nhà nước là “chỗ trú chân an toàn”, thay vào đó, khi không làm trong Nhà nước, có thể cống hiến cho tư nhân hoặc tự kinh doanh nhằm tạo ra của cải vật chất. “Trước đây chính sách của mình có vào không có ra, cứ vào Nhà nước là đến khi nghỉ hưu nhưng giờ phải tính lại cho hợp lý. Bác sĩ làm việc ở bệnh viện tư cũng là khám bệnh, điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân”, Tổng Bí thư dẫn chứng.

Nhóm vấn đề thứ hai, về vị trí việc làm, theo Tổng Bí thư, là nội dung quan trọng để xác định biên chế và điều chỉnh chính sách tiền lương. Song việc này phải có lộ trình và tính toán, đừng để chưa tăng lương đã tăng giá.

Nhóm vấn đề thứ ba là nâng cao chất lượng y tế, với quan điểm phải chuyển tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh. Tổng Bí thư đề nghị kiểm soát chặt chẽ các yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, trong đó có vấn đề an toàn thực phẩm, như cử tri vừa nêu.

Tổng Bí thư gợi mở mỗi địa phương, có thể tận dụng các trụ sở dôi dư để xây dựng những trung tâm ăn uống đảm bảo an toàn thực phẩm, mời những cửa hàng nổi tiếng nhất vào đó, miễn thuế trong 1-2 năm đầu để dần dần giúp người dân từ bỏ thói quen ăn uống vỉa hè.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội tiếp xúc với cử tri. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhóm vấn đề thứ tư, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Những nước phát triển nhất thế giới là nước phát triển khoa học công nghệ. Những tỷ phú nghìn tỷ đô la đều là tỷ phú phát triển bằng công nghệ. Làm giàu bằng công nghiệp mất cả trăm năm, nhưng làm giàu bằng công nghệ chỉ 10 năm”.

Nhóm vấn đề thứ năm, là nâng cao chất lượng giáo dục, ngăn ngừa chảy máu chất xám. Chia sẻ với cử tri về việc Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71 về đột phá giáo dục và cả nước đang từng bước phổ cập mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, Tổng Bí thư khẳng định, hiện nay, cả nước có đủ điều kiện để phổ cập trung học phổ thông.

“Hôm trước, tôi hỏi khó khăn gì khi chúng ta phổ cập giáo dục THPT, Bộ GD-ĐT cho biết do thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô. Việc đó hoàn toàn Nhà nước phải lo, phải làm. Trước đây gia đình các cháu không có tiền đóng học phí nhưng bây giờ học phí Nhà nước lo rồi. Nếu học sinh tốt nghiệp THCS mà không vào THPT thì sẽ làm gì, hay lại ăn chơi lêu lổng? Lúc đó chúng ta lại phải mất thêm thời gian xử lý vấn đề này”, Tổng Bí thư chia sẻ.

Cùng với đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh quan điểm phải phổ cập giáo dục THPT, giảm bớt các kỳ thi. Xa hơn nữa là tiếp tục cải cách giáo dục. Từ miễn giảm học phí tiến đến nuôi các cháu đi học rồi miễn phí sách giáo khoa để đảm bảo bình đẳng, tiếp nữa là trọng dụng, thu hút nhân tài... Đây chính là con đường không ít khó khăn, nhưng chỉ có như vậy mới có thể hiện thực hóa được khát vọng phát triển.

ANH PHƯƠNG