Tổng Bí thư Tô Lâm: Dám nghĩ điều phi thường, dám làm điều khó khăn nhất

Sáng 1-10, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã tới dự Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025, diễn ra tại Trung tâm ĐMST Quốc gia.

Tham dự sự kiện còn có lãnh đạo Bộ KH-CN, lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo TP Hà Nội cùng các bộ, ban, ngành, viện, trường, tập đoàn công nghệ nước ngoài.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan triển lãm tại sự kiện, sáng 1-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thế giới đang chuyển động với tốc độ chưa từng có, với AI, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn… Những quốc gia đi trước về đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số sẽ ngày càng tiến xa hơn.

“Đổi mới sáng tạo không phải là đích đến mà là quá trình cải tiến lặp đi lặp lại không có điểm dừng. Khởi nguồn của tinh thần đấy là dám nghĩ những điều phi thường, dám làm những điều khó khăn nhất, dám chịu trách nhiệm”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ, sáng 1-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trước đó, phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2025 đã chọn chủ đề “Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia”. Thông qua chủ đề của sự kiện năm nay, Việt Nam không chỉ nhìn nhận vai trò của các cấp, các ngành và của toàn dân trong việc thúc đẩy phát triển đổi mới sáng tạo mà tiếp tục khẳng định đổi mới sáng tạo là động lực thúc đẩy sự phát triển “đột phá”, bền vững của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tại sự kiện, sáng 1-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, năm 2025, Việt Nam giữ vững vị trí 44/139 nền kinh tế về Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), xếp thứ 2 nhóm thu nhập trung bình thấp và thứ 3 ASEAN. Đáng chú ý, chỉ số đầu vào đổi mới sáng tạo tăng 3 bậc, đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp, Việt Nam dẫn đầu thế giới về chỉ số “xuất khẩu hàng hóa sáng tạo”.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025 và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 1 đến 3-10.

Đây là sự kiện khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực then chốt để phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, Bộ Tài chính), Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025 và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam là một trong những hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết 57/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây không chỉ là dịp tôn vinh các sản phẩm, thành tựu của đổi mới sáng tạo, mà còn là cơ hội giao lưu, kết nối các thành tố trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Sự kiện tiếp tục khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo; khẳng định vai trò chiến lược, trung tâm của đổi mới sáng tạo trong việc thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ mới; đồng thời, đây cũng là dịp tôn vinh, khuyến khích những ý tưởng mới, sáng tạo đột phá trong mọi lĩnh vực góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đây là lần đầu tiên Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia có sự kết hợp giữa Bộ KH-CN - cơ quan được Chính phủ giao chức năng quản lý nhà nước về đổi mới sáng tạo, với Bộ Tài chính cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Các đơn vị này đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy, phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam với kết quả tích cực. Sự phối hợp thể hiện quyết tâm phát huy sức mạnh tổng hợp, chung tay thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

LƯU THỦY